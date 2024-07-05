  • 34°C
香港時間 : 2024705日 (五) 15:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

訟費被拒｜獲撤企圖強姦罪申訟費被拒　恒大集團前高層陳奮終院申上訴不獲受理

社會

撰文： 林育慧

發布時間： 2 小時前

最後更新： 40 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

恒大集團前常務副總經理陳奮。（資料圖片）

恒大集團前常務副總經理陳奮早前被控企圖強姦罪，案件開審前控方基於案中投訴人情緒困擾，無能力作供，因此不提證供起訴，陳於高院申請訟費被拒，今（5日）向終審法院申請逾時上訴許可。陳質疑案中沒有足夠證供推論其自招嫌疑，終院法官則指當時事主酩酊大醉，衣履遺留於餐廳洗手間，陳離開時上衣部份扭扣亦已解開。終院聽取陳詞後，即時拒絕受理申請。

TOPick一分鐘
北上親子遊｜高鐵6小時直達湘西　芙蓉古鎮+鳳凰古城citywalk

申請人陳奮（38歲），報稱商人，原被控1項企圖強姦罪，控罪指他於2021年3月2日企圖強姦女子X，原定排期於2022年12月2日在高等法院開審。控方於開審前約1個月，指X因情緒受困，無能力作供，故提出不提證供起訴，案件被撤銷，陳其後向高院申請訟費，法官指其自招嫌擬，拒絕訟費申請。

申請一方指，法官處理訟費申請時，錯誤以為X曾於初級偵訊時作供，認為對申請人造成嚴重不公。申請一方引述精神科報告指，X不適宜如期於審訊當天作供，認為6個月後X若沒有受到任何刺激，或可出庭作證。申請一方指報告顯示X沒有能力作供，質疑控方仍檢控屬不切實際。

終院則指，雖然法官錯誤地以為X曾作供，但認為並非關鍵錯誤，而醫生於報告表明X仍需要時間康復，故控方仍預期X能作供。

申請一方續指，申請人的行為是否自招嫌疑，可考慮直接及環境證供。申請方指出，控方指申請人送X回家及逗留30分鐘，之後傳送訊息致歉。終院法官補充指，申請人邀請X出席飯局，X當晚酩酊大醉，衣服及鞋其後被發現遺留於餐廳的洗手間，閉路電視片段顯示，陳抵達X住所，DNA證據顯示兩人曾有接觸，陳的上衣下擺散開，甚至有部分鈕扣已解開。

申請一方則指，護送一個酒醉人士時或會造成身體接觸，並須使用較大氣力，質疑有證據顯示護送者曾出現的話，是否足以推論自招嫌疑。外傭亦表示沒有聽到聲音或看見任何事情，申請方認為是否足以證明陳送X回家後之作為。申請一方認為推論自招嫌疑有違無罪假定，綜合本案證供，並沒有足夠證據推論申請人自招嫌疑。

終院法官強調沒有人指申請人有罪，只循證據處理自招嫌疑事宜。終院3名法官聽罷陳詞後，即時拒絕申請。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

記者：林育慧

相關文章

超市優惠｜惠康周六全場88折　本周多款筍貨即睇
今日 12:25
超市優惠｜惠康周六全場88折　本周多款筍貨即睇
自助餐攻略｜北角全海景酒店買一送一　消費降級$220/位有得嘆
今日 12:26
自助餐攻略｜北角全海景酒店買一送一　消費降級$220/位有得嘆
港大遊客分流｜港大將為遊客舉辦定期導賞團　8月及9月日間到訪須預約
今日 12:56
港大遊客分流｜港大將為遊客舉辦定期導賞團　8月及9月日間到訪須預約
多啦A夢展｜7.20第二場無人機表演　尖東維港上空舉行　免費展 7.9起接受網上預約
今日 13:14
多啦A夢展｜7.20第二場無人機表演　尖東維港上空舉行　免費展 7.9起接受網上預約
反恐首案｜控方已完成舉證　案件押後至下周一續審
今日 13:29
反恐首案｜控方已完成舉證　案件押後至下周一續審

你可能感興趣

超市優惠｜惠康周六全場88折　本周多款筍貨即睇
今日 12:25
超市優惠｜惠康周六全場88折　本周多款筍貨即睇
自助餐攻略｜北角全海景酒店買一送一　消費降級$220/位有得嘆
今日 12:26
自助餐攻略｜北角全海景酒店買一送一　消費降級$220/位有得嘆
港大遊客分流｜港大將為遊客舉辦定期導賞團　8月及9月日間到訪須預約
今日 12:56
港大遊客分流｜港大將為遊客舉辦定期導賞團　8月及9月日間到訪須預約
罪案 外傭 電視 醫生 餐廳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

將軍澳綁架｜財困綁匪拐帶路線曝光　3歲童強塞行李箱帶返屋企
將軍澳綁架｜財困綁匪拐帶路線曝光　3歲童強塞行李箱帶返屋企
減肥減出禍︱37歲女為減肥每日必喝1款飲料　2個月後胃潰瘍悔不當初
減肥減出禍︱37歲女為減肥每日必喝1款飲料　2個月後胃潰瘍悔不當初
升呢人母丨陳彥行老公原來半個圈中人　「行姐」被爆戀愛腦不理母親反對戀情
升呢人母丨陳彥行老公原來半個圈中人　「行姐」被爆戀愛腦不理母親反對戀情
急症室最長等候時間（07月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月05日 時間12:05）
DSE｜326名中六生接受錄取　人數較去年多36%
DSE｜326名中六生接受錄取　人數較去年多36%