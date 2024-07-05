訟費被拒｜獲撤企圖強姦罪申訟費被拒　恒大集團前高層陳奮終院申上訴不獲受理

▲ 恒大集團前常務副總經理陳奮。（資料圖片）

恒大集團前常務副總經理陳奮早前被控企圖強姦罪，案件開審前控方基於案中投訴人情緒困擾，無能力作供，因此不提證供起訴，陳於高院申請訟費被拒，今（5日）向終審法院申請逾時上訴許可。陳質疑案中沒有足夠證供推論其自招嫌疑，終院法官則指當時事主酩酊大醉，衣履遺留於餐廳洗手間，陳離開時上衣部份扭扣亦已解開。終院聽取陳詞後，即時拒絕受理申請。

申請人陳奮（38歲），報稱商人，原被控1項企圖強姦罪，控罪指他於2021年3月2日企圖強姦女子X，原定排期於2022年12月2日在高等法院開審。控方於開審前約1個月，指X因情緒受困，無能力作供，故提出不提證供起訴，案件被撤銷，陳其後向高院申請訟費，法官指其自招嫌擬，拒絕訟費申請。

申請一方指，法官處理訟費申請時，錯誤以為X曾於初級偵訊時作供，認為對申請人造成嚴重不公。申請一方引述精神科報告指，X不適宜如期於審訊當天作供，認為6個月後X若沒有受到任何刺激，或可出庭作證。申請一方指報告顯示X沒有能力作供，質疑控方仍檢控屬不切實際。

終院則指，雖然法官錯誤地以為X曾作供，但認為並非關鍵錯誤，而醫生於報告表明X仍需要時間康復，故控方仍預期X能作供。

申請一方續指，申請人的行為是否自招嫌疑，可考慮直接及環境證供。申請方指出，控方指申請人送X回家及逗留30分鐘，之後傳送訊息致歉。終院法官補充指，申請人邀請X出席飯局，X當晚酩酊大醉，衣服及鞋其後被發現遺留於餐廳的洗手間，閉路電視片段顯示，陳抵達X住所，DNA證據顯示兩人曾有接觸，陳的上衣下擺散開，甚至有部分鈕扣已解開。

申請一方則指，護送一個酒醉人士時或會造成身體接觸，並須使用較大氣力，質疑有證據顯示護送者曾出現的話，是否足以推論自招嫌疑。外傭亦表示沒有聽到聲音或看見任何事情，申請方認為是否足以證明陳送X回家後之作為。申請一方認為推論自招嫌疑有違無罪假定，綜合本案證供，並沒有足夠證據推論申請人自招嫌疑。

終院法官強調沒有人指申請人有罪，只循證據處理自招嫌疑事宜。終院3名法官聽罷陳詞後，即時拒絕申請。

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記者：林育慧