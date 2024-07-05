KO胃炎｜女子無辣不歡致胃炎胃酸倒流　半年實測養胃大法分享4招不藥而癒

▲ 內地一名女子因為食無定時加上「無辣不歡」而導致胃炎，用半年時間自行實測養胃方法之後不藥而癒。

【飲食習慣/胃炎/胃酸倒流/胃痛/胃潰瘍/養胃】不少人在飲食上「無辣不歡」，但要小心可能對胃造成傷害。內地一名女子因為食無定時，加上愛吃辣而導致患上胃炎，經常出現胃酸倒流、胃痛等症狀，嘗試吃藥治療不果後，開始自行實測養胃大法，結果半年後成功逆轉病情，並總結出4招思路供人參考。

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事主「在養胃的momo」在社交平台小紅書上發文，表示自己因為工作的時候因為「沒有好好吃飯」，加上愛吃「巨辣的東西」、無辣不歡，結果導致胃黏膜受損、患上胃炎，經常出現胃酸倒流、胃痛、脹氣等問題，嚴重時連躺下睡覺也會胃酸嗆到咳嗽、無法入睡，因此有一段時間持續感到精神萎靡。

她指自己曾經試過求醫及服用抗酸藥，發現服藥後雖然能夠緩解症狀，卻始終無法根治，病情一直反覆發作，遂決定自行參考營養書籍及課程研究養胃方法，並成功在半年後不藥而癒，直至目前為止都沒有再復發，躺在床上亦終於能夠一覺睡到天亮。

4招養胃不藥而癒

「在養胃的momo」根據自身經驗，總結出以下4招養胃思路，供同樣有胃部問題的人士參考：

1. 補充優質蛋白質

事主表示，自己曾經為了養胃一度連肉也不敢吃，結果導致蛋白質攝取不足。她現在會選擇進食較易消化吸收的魚肉、瘦肉和雞蛋，並按照自己的體重計算，每餐至少補充25克的蛋白質。

2. 改變不良飲食習慣

吃飯的時候要專心，不要玩電話或觀看影片，每餐只吃7分飽、戒掉吃宵夜的習慣，晚上7點後不再進食。此外，她亦會進行飯後散步，並減少進食油炸、燒烤、辛辣等口味較重的食品，以及薯仔、番薯、南瓜等澱粉含量較高的食物。

3. 飲食均衡

每天都會補充足夠的新鮮蔬菜及水果，豐富的維他命有助促進胃黏膜修復。

4. 堅持運動及早睡早起

事主表示運動能夠促進腸胃蠕動，從而提供足夠的時間給胃黏膜修復，並指出慢跑、跳操等都是能夠提升胃動力的運動。另外，她每天亦會盡量在11點前入睡，保持早睡早起的習慣，足夠的休息能夠令情緒更加穩定，促進身體健康。

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5個胃潰瘍常見成因

台灣胃腸肝膽科錢政弘醫生曾分享5個胃潰瘍的常見成因，以及8種天然養胃食材︰

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8種天然養胃食材

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