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北上巴士︱深圳往返廣州喬巴士車費僅需$10　每日逾30班次沿經主要地鐵站【附購票方式】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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「喬巴士」新設深圳往返廣州巴士，車費僅需$10。

【北上攻略/往返深圳廣州巴士】除了深圳，廣州也是港人北上遊玩的熱門城市。近日有網民於社交平台上分享往返深圳廣州的超平豪華巴士，車費僅需¥9.9（約港幣$10，下同），沿途經深圳各主要地鐵站，內裡設計寬闊，更採用航空座椅，讓大家可以方便舒適北上遊玩！

「喬巴士」提供深圳往返廣州巴士 車費僅需¥9.9

近日，有網民於Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂行山Fun享」發文，表示「喬巴士」由7月1日開始，提供深圳往返廣州巴士服務，車費只需¥9.9。此巴士路線以深圳及廣州的主要地鐵站，作為上下車站點，每天逾30班次，樓主更指「高峰期15分鐘就有一趟」，車程約1.5小時。

另外，樓主亦上載多張照片，從照片中可見，巴士空間寬闊，設有33個「豪華航空座椅」。不過，有網民提醒並非所有巴士班次都設有航空座椅，需選擇擁有該座椅設計的巴士。

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深圳往返廣州喬巴士詳情

深圳上、下車站點：
大劇院地鐵站B口右拐20米農行警務亭旁
車公廟地鐵站B出口（左轉前行15米）
世界之窗地鐵站C1口
深大地鐵站A3出口公交站左邊（黃色牌子科技園客運停靠站）
西鄉地鐵站C出口左轉中信自助銀行門口

廣州上、下車站點：

越秀公園地鐵站B1口車流前行（正門的路邊）
體育西路地鐵站G口
車陂南地鐵站B口歐派門前
大沙地站A口如約招呼站

「喬巴士」購票方式：
微信小程序搜尋「喬巴士」

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