  • 34°C
香港時間 : 2024705日 (五) 15:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運｜一文盡睇各大商場部署　Cuson插畫為香港運動員打氣

休閒消費

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

置富MallsＸKakao Friends

4年一度的巴黎體壇盛事，肯定掀起全城狂熱，全港各大商場都會巴黎奧運做好部置。

置富MallsＸKakao Friends

置富Malls回應運動熱潮同時為運動員打氣，旗下4大商場邀請到韓國又萌又淘氣的 Kakao Friends，主辦「Malls x Kakao Friends Sport Mania 萌爆健兒運動會」，Kakao Friends人氣新星流浪小貓CHOONSIK春植、元祖角色RYAN、APEACH、MIZU等也同來現身，並以訓練春植成為體壇超新星為主題，展示一系列特訓相片。

Kakao Friends萌動裝置

置富商場4大商場將有Kakao Friends萌動裝置，包括：馬鞍山廣場至「萌」奪標田徑場、天水圍+WOO嘉湖「萌」動劍擊體操館、紅磡置富都會「Swim-萌」激鬥水運會及置富第一城網球乒乓大「萌」鬥。

明天更將舉行置富Malls Ｘ Kakao Friends  Sport Mania 萌爆健兒運動會的開幕式，熱愛長跑的保錡@ERROR及唱作女團Beanies擔任表演嘉賓。

MOKO新世紀ＸCuson

本地人氣插畫家Cuson 由即日起至8月18日舉行「MOKO x Cuson 最強運動聯「萌」」，令參觀者猶如置身盛事現場的體驗。

今年主辦國將大部分比賽項目融入巴黎經典古蹟及地標中，讓參賽健兒及觀眾欣賞比賽同時，也可見證巴黎誘人的魅力。

展覽便以象徵法國的藍白紅三色為主色調，將乒乓球、游泳、單車及劍擊賽場建於塞納河、凱旋門及4.7米高紅磨坊前，並於6.5米高艾菲爾鐵塔旁設置「法式風情打氣區」，屆時更可欣賞賽事直播。

Cuson筆下栩栩如生的11位體壇健將，將置身場內7大打卡位，「Cuson插畫展」更會展出多幅以多位香港運動員為主角的畫作，其中3幅更為今次展覽獨家創作！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

文娛藝術 展覽 運動員 巴黎 Moko

最高瀏覽

將軍澳綁架｜財困綁匪拐帶路線曝光　3歲童強塞行李箱帶返屋企
將軍澳綁架｜財困綁匪拐帶路線曝光　3歲童強塞行李箱帶返屋企
減肥減出禍︱37歲女為減肥每日必喝1款飲料　2個月後胃潰瘍悔不當初
減肥減出禍︱37歲女為減肥每日必喝1款飲料　2個月後胃潰瘍悔不當初
升呢人母丨陳彥行老公原來半個圈中人　「行姐」被爆戀愛腦不理母親反對戀情
升呢人母丨陳彥行老公原來半個圈中人　「行姐」被爆戀愛腦不理母親反對戀情
急症室最長等候時間（07月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月05日 時間12:05）
DSE｜326名中六生接受錄取　人數較去年多36%
DSE｜326名中六生接受錄取　人數較去年多36%