巴黎奧運｜一文盡睇各大商場部署　Cuson插畫為香港運動員打氣

▲ 置富MallsＸKakao Friends

4年一度的巴黎體壇盛事，肯定掀起全城狂熱，全港各大商場都會巴黎奧運做好部置。

置富MallsＸKakao Friends

置富Malls回應運動熱潮同時為運動員打氣，旗下4大商場邀請到韓國又萌又淘氣的 Kakao Friends，主辦「Malls x Kakao Friends Sport Mania 萌爆健兒運動會」，Kakao Friends人氣新星流浪小貓CHOONSIK春植、元祖角色RYAN、APEACH、MIZU等也同來現身，並以訓練春植成為體壇超新星為主題，展示一系列特訓相片。

▲ Kakao Friends萌動裝置

置富商場4大商場將有Kakao Friends萌動裝置，包括：馬鞍山廣場至「萌」奪標田徑場、天水圍+WOO嘉湖「萌」動劍擊體操館、紅磡置富都會「Swim-萌」激鬥水運會及置富第一城網球乒乓大「萌」鬥。

明天更將舉行置富Malls Ｘ Kakao Friends Sport Mania 萌爆健兒運動會的開幕式，熱愛長跑的保錡@ERROR及唱作女團Beanies擔任表演嘉賓。

MOKO新世紀ＸCuson

本地人氣插畫家Cuson 由即日起至8月18日舉行「MOKO x Cuson 最強運動聯「萌」」，令參觀者猶如置身盛事現場的體驗。

今年主辦國將大部分比賽項目融入巴黎經典古蹟及地標中，讓參賽健兒及觀眾欣賞比賽同時，也可見證巴黎誘人的魅力。

展覽便以象徵法國的藍白紅三色為主色調，將乒乓球、游泳、單車及劍擊賽場建於塞納河、凱旋門及4.7米高紅磨坊前，並於6.5米高艾菲爾鐵塔旁設置「法式風情打氣區」，屆時更可欣賞賽事直播。

Cuson筆下栩栩如生的11位體壇健將，將置身場內7大打卡位，「Cuson插畫展」更會展出多幅以多位香港運動員為主角的畫作，其中3幅更為今次展覽獨家創作！

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