親子好去處丨奧運將開鑼掀全民運動風　灣仔海濱「活力競技場：運動玩e啲」

▲ 灣仔海濱活動空間將於7月4至19日期間，舉行全新互動體育節目「活力競技場：運動玩e啲」。

巴黎奧運即將揭幕，本港進入全呢運動風潮，灣仔海濱今個週末開始化身成競技場，融合不同科技打造一個多元遊樂場，設有一系列融入電子或光影元素的運動項目，讓一家大小投入運動狂熱。活動將一連16天免費開放予公眾，帶來嶄新玩樂體驗。

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灣仔海濱活動空間將於7月4至19日期間，舉行全新互動體育節目「活力競技場：運動玩e啲」，設有一系列融入電子或光影元素的運動項目，包括「陸地划趣」、「競速單車」、「強力拳擊」、「飛鏢決鬥」、「敏捷捕手」、「乒乓狂熱」、「健身樂園」、「幻彩跳繩」、「光影投籃」等。

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在這個佔地逾萬平方米的灣仔海濱活動空間，一家大小參與各種戶內戶外的體育節目，尤如身處一個運動派對，讓成年人大展身手，亦可令小朋友盡情放電。

由Market Trend提供的「陸地划趣」及「競速單車」，前者設划艇機及大屏幕，玩家恍如置身維多利亞港參加划艇競賽；後者玩家則可坐上配備電視螢幕的電動單車，沿途欣賞香港美景，樂趣無窮。參加者更可利用電子儀器參與拳擊、飛鏢、體能鍛練、乒乓球，以至測試反應。光影主題活動則有「幻彩跳繩」、「光影投籃」等項目，為夜色璀燦的灣仔海濱添上活力。

市民於傍晚更可參與大會不同主題運動的戶外體驗班，包括至潮消脂運動的Zumba彈床運動、瑜珈伸展等。報名可到Fitness Expert Studio Facebook專頁查詢詳情。

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同場加映「迷趣海濱」，活動融合創意藝術、玩樂、打卡和冒險元素，並成為《灣仔夏誌：海濱喜動》的常駐節目。「迷趣海濱」更設五大主題迷宮，包括以光影為主題的「迷時」、以鏡面為結構的「鏡院」、以竹為元素的「迷走竹林」、以燈光變化組成的「光盒子」，以及為好動小朋友而設的「躍動迷城」。

「活力競技場：運動玩e啲」



日期：即日至7月19日

時間：下午2時至晚上9時

地點：灣仔海濱活動空間 (灣仔鴻興道3號，鄰近灣仔碼頭)

入場費：全免

交通：港鐵會展站A2出口步行約5分鐘 / 灣仔碼頭步行約1分鐘

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