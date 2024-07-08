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智方便｜7.11推新版本　張曼莉冀「智方便」成為港人「隨身法寶」

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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簡化登記「智方便+」流程。（短片截圖）

「智方便」將推出多項新功能，7月11日會推出新版本，簡化登記程序及提升認證服務；今年第四季會推出「一鍵登入」常用政府服務，升級「填表通」功能等。另外，為便利市民繳付政府賬單，當局計劃於明年首季加入繳費功能。

明年首季加入繳費功能

為進一步便利市民登記及升級具備數碼簽署功能的「智方便＋」，資科辦7月11日起推出新版「智方便」，市民毋須親自到自助登記站或服務櫃檯，可自行透過程式升級，而未登記的市民則可直接下載新版本。

點擊圖片放大

今日（8日）立法會相關委員會上，新民黨容海恩指出，要待明年才完成優化服務較遲，關注如何釋除「智方便」是「至不方便」的疑慮。

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，優化工程一直爭分奪秒地進行，今次優化，花了很多工夫和議員、市民交流，簡化登記功能亦涉及最少5至6個政府部門，強調現時推出新功能的時間表進取。張又稱，「智方便」優化後，有市民形容程式邁向「至為方便」，希望將該應用程式，打造成香港市民的「隨身法寶」，提供一站式服務。

政府資訊科技總監黃志光表示，針對近年日趨嚴峻的網路攻擊，「智方便」將會引入「紅隊」演練，檢視系統抵禦攻擊的能力。他說，會常設網路安全的演練，包括每年邀請「白帽黑客」攻擊平台，找出平台的保安漏洞，以實戰檢視平台的安全及穩定性，提前防禦。

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