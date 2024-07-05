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47人初選案｜黃之鋒一方求情指屬「積極參加者」　同意保釋期間犯案屬加刑因素

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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被告黃之鋒。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，45名罪成被告續分批進行求情。法官今（5日）聽取被告黃之鋒及譚文豪等6人求情。代表律師求情指，黃之鋒沒有組織或協助初選事宜，應歸類為「積極參加者」。辯方同意黃在保釋期間犯下本案，屬加刑因素，但望法庭判刑時協慮勿造成壓倒性影響。

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本案為高等法院案件，不設陪審團，主審法官為《港區國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。案件於西九龍裁判法院（暫代高院）審理。

法庭今聽取認罪被告黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉，以及審訊後罪成的施德來6人之求情陳詞。

黃之鋒的代表大律師李國威求情指，在《港區國安法》第22條三級刑罰制下，黃應歸類「積極參加者」，黃沒有參與組織或協助初選，黃只簽署了「墨落無悔」聲明。

就量刑整體性方面，李同意黃在另案保釋期間干犯本案是加刑因素，但望法庭考慮判刑時，刑期會否對黃造成壓倒性影響。法官關注，黃的公共服務求情理據經已在另案判刑中反映，質疑能否在本案重用及再作減刑。李澄清，並非請求法庭給予額外減刑，希望可解釋黃一直熱心助人，積極參與公共事務。李另指，黃獲母親、教會及友人寫求情信，冀獲釋後改過自新。

李又指，《港區國安法》第30條有關「與外國或者境外機構、組織、人員串謀」不適用於本案，因本案是本土事宜，黃雖赴美游說，但與本案無關，只是反修例運動的宏觀背景，游說遠在《港區國安法》生效前已發生，本案並無指控被告串謀外國勢力，因此第30條並不適用。

代表譚文豪的資深大律師何沛謙求情指，譚來自草根家庭，憑努力成為機師，2016年當選立法會議員，從政不是為了名利，只望回饋社會。何引述譚在任期內的投票紀錄，指譚在任期內支持多項政府法案，並趕及於2020年立法會暑期休會前通過更多民生議案，強調譚並非無差別否決。法官則指，那只是過往的投票紀錄，本控罪是關乎來年的任期，何況譚已認罪。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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罪案 譚得志 港區國安法 國安法 黃之鋒 胡志偉 服務 立法會 譚文豪

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