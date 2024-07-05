玫瑰的故事｜劉亦菲演技拿捏得恰到好處 玫瑰父親：人生開心比難受的日子就值了

▲ 《玫瑰的故事》在兩岸三地熱撥。

《玫瑰的故事》的熱度，在我朋友圈裏都是熱呼呼的。作為曾經的亦舒鐵粉，不摻和一下，老覺得不踏實。

除了部分人把注意力放在女主們的服飾上外（實在也極具可觀性，應記一功），演員的付出，也該打個好評。

之前，我不怎麼喜歡劉亦菲的演技，《夢華錄》、《神鵰俠侶》、《花木蘭》，除了美貌，感覺一般。可這次「玫瑰」的角色，把美人的靈動、怨婦於不愉快婚姻的無奈無助、對愛情義無反顧的勁度、被親人愛護下的馴性依賴，統統拿捏得恰到好處。當被壓制到一個點，突然由內心爆發出來的一個「我受夠了」的堅決眼神，觀眾透過屏幕也接收到了。

另一個演渣男方協文的林更新，以前看《楚喬傳》和《與鳳行》，感覺他好像不太會演，總是一個得戚與無奈之間的表情，還不如當年《步步驚心》十四王爺演得情深。可這次作為黃亦玫的老公，演得真夠令人討厭，男人極度自卑反差的自大，使人恨得玫瑰千揀萬揀，揀到個爛燈盞！林更新本人也夠奇趣，據悉，他是鮮有會跟網友開撕（網語，即撕破臉皮）的演員，然而卻非常有手法，罵人不用髒話，顯學問兼具真性情。雖惹來無數謾罵，也贏了不少人喜歡。

寫此稿時，還有數集未看完，卻很感慨，伊人如玫瑰般艷麗，卻任何一個男角，都不是理想配偶。人生亦然，到頭來最重要的還是自主，何其諷刺。就好像玫瑰父親安慰女兒說：「做人，別太懂事。人生不過幾十年，只要開心的時候比難受的日子多，那就值了。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】