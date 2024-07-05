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抗癌勇士丨文頌男抗癌期間被捐款者罵感無力　Koba感傷痛：好似好對唔住所有人

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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文頌男（Koba）因被捐款者罵而感無力。

前J2台主持文頌男（Koba）在去年透露患罕見癌症「尤文氏肉瘤」，雖然積極接受治療，無奈病情反覆。

文頌男的胞姐Hilary在6月23日更在社交平台透露因為腫瘤擴散，Koba下半身已沒知覺。而Koba在6月28日於個人社交平台發文透露身在醫院，更寫道︰「我依家喺醫院，短期內出唔到院，身體情况好差。」

之後，他用IG邀網民玩「你問我答」解悶，雖然他聲明不回答關於病情問題，但也透露現時大半身癱瘓，甚至更無奈地指︰「已經只求唔痛，想輕輕鬆鬆咁解脫，怕死呢啲都已經冇乜，問題唔係我放唔放棄、堅唔堅持，其實我根本冇得揀，只可以等，希望快啲等到個解脫，希望個解脫快啲輕鬆啲，咁樣對我嚟講已經係好好嘅結局。」

抗癌勇士丨文頌男被捐款者罵「日日都無嘢做」　半身癱瘓Koba：咁你想我點樣？

文頌男被捐款者罵

在7月3日，Koba於IG以限時動態公開指，有曾捐款助他醫病的網民留言責備他，寫︰「早知唔畀你、大嗱嗱4000元！你日日都無嘢做吧！你睡在家幹嗎？等死呀！」

而Koba無奈回覆稱︰「依家係等緊死啊...擴散咗又半癱瘓。咁你想我點樣？去返工？去拍嘢？（你估我唔想？）招募大家捐款我都寫得好清楚，用喺我生活同醫療上，亦都係希望大家隨心，想捐就捐，唔會強求、強迫。咁你捐完又唔想捐咁係點樣？我淨係可以講句多謝你...」

文頌男曾被捐款者罵。

Koba：真係覺得好無力

今日（7月5日）早上11時多，Koba在IG限時動態指最近多了很多網民留言罵他，並提到因被捐款者罵而感無力：「當時正值我啱啱再入院突然胸口以下都癱瘓，週（周）身24小時都痛，再加上睇到呢啲負面留言，真係好唔開心，我覺得自己都已經真係好慘，點解都仲要挑剔我呢？」

他續指：「有人話覺得後悔捐咗錢畀我 （雖然我冇辦法證實佢係咪真係有捐），我當刻真係覺得好無力 我好似好對唔住所有人咁。而我攤喺床上，連轉身都唔可以自己做到，我真係唔知可以做咩好心情真係好複雜，好想喊、好唔開心。」

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Koba感謝有心人

幸好，Koba感激仍有不少人支持他，故其也趁機表達謝意：「後尾都見到有好多人為我護航、對我好好、好體諒我，我睇到都覺得好感動，有啲眼濕濕。雖然我而家嘅情況好差，身體都唔大機會可以復原到，但都好感謝一直支持嘅大眾、傳媒同好多幫過手嘅娛樂界人士。」

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