職場穿搭｜新鮮人見工穿搭攻略　穿甚麼顏色可提高面試成功率？

▲ 見工真的有很多學問！

【Executive Mommy/職場穿搭】踏入7月，莘莘學子開始放暑假，甚至是剛畢業準備踏足社會，作為職場新鮮人，面試時當然要做足功課，除了對答技巧，穿搭同樣重要，如果打扮得宜，必定能留下好印象給面試官，原來見工服裝顏色也可以傳遞不同訊息，各位準備去面試的應屆畢業生，不妨參考一下。

面試前一定要了解清楚所面試的公司文化，如果公司是屬於創意廣告、時尚圈 、新興媒體等類型，需要個人特色多於既定法規的，在這種比較隨性的環境工作，就不用穿得太過正經，但也不代表可以穿得隨便邋遢；反之，如果該公司是較為傳統的金融業，就要穿得正式一點。

如果覺得很難拿捏，就一概選擇簡約風格服飾面試，黑白灰色調的服裝往往容易給人一種專業、成熟的感覺，這三種顏色再搭配西裝造型，也是見工的致勝關鍵。

▲ 灰色西裝套裝夠安全牌！

穿什麼顏色可提高成功率？

美國徵才網站CareerBuilder曾發表研究報告，希望找出穿搭色系與面試表現及獲聘機會的關係。研究邀請了來自各行各業、共二千多位HR來評論最理想及最糟糕的面試服裝顏色。結果顯示，面試官最不建議穿橙色，因橙色在他們眼裡欠缺專業感，並且看起來太具侵略性及攻擊性；而藍色則是最推薦的色系，因為藍色能營造一個冷靜、高效率和穩重的專業形象，而其他顏色亦各有好處。

1. 黑色成熟大方

當求職者穿上黑色服裝時，自然流露出成熟感，但如果應屆畢業生擔心穿全黑會過於老氣，可揀選亮色系配件作配搭，這樣有助平衡黑色的冷漠感。

2. 白色幹練整潔

白色予人乾淨、有條理、整潔的感覺，穿著白色襯衫或西裝見工，能讓面試官對你留下有條理及細心的印象。

3. 灰色善於分析

灰色比起黑白色更最不挑人穿，可以給人沉穩、擅長分析的專業印象，但又不會過於拘謹。

4. 藍色沉穩自信

藍色系服裝是面試穿搭的首選，它給人安全舒適的感覺，而且讓人感到誠懇及值得信賴，同時又不失新鮮人的活力。

5. 綠色夠親和力

大自然色系能營造親和力，適合應徵需要大量與人群接觸的工作，增強人與人之間的聯繫。

最令人事部卻步的儀容或穿著是什麼？

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除了以上穿搭顏色可以參考外，求職者還有其他儀容或穿著需要注意的地方。

1. 卡通呔

男求職者用卡通呔，會予人長不大的感覺，而且顯得不夠認真。

2. 鴛鴦襪

連襪子都穿錯，如何委以你重任？

3. 素顏

化妝令人更精神、乾淨，淡妝也沒所謂，如果完全素顏就予人太隨便感覺。

4. 太濃妝艷抹

素顏給人不修邊幅感覺，但太過濃妝又會予人攻擊性過強的感覺，而且日光日白濃妝上陣也很嚇人。

5. 用帆布袋

大帆布袋感覺過於休閒，似放假多於見工。

6. 頭髮油膩

如果油頭垢面，多日不洗頭，一陣頭油味傳出來，實在令人卻步。

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