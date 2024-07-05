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脂肪肝︱全港年增10萬脂肪肝新症　醫生拆解4大迷思警告：惡化成癌僅剩3個月命

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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全港年增10萬新症！醫生拆解脂肪肝迷思警告：惡化成癌僅剩3個月命。

【脂肪肝／肝癌／肝硬化／迷思／護肝食物】脂肪肝是肥人獨有？吃護肝保健品就一定不會患脂肪肝？這些實際上都是謬誤！有醫生提醒大家，其實有很多常見生活習慣，都會增加患上脂肪肝的風險，長遠而言可能引起肝硬化，甚至肝癌，因此一定要重視。

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迷思一：瘦人不會有脂肪肝

台灣減重專科暨家醫科醫師魏士航破解有關脂肪肝的迷思，分享個案指出，曾有一位30歲的女患者，BMI只有19，身材瘦削，結果竟確診輕度脂肪肝，原因是她長期吃澱粉和高糖水果，而碳水化合物與水果中的果糖，都是活化肝臟脂質新生的元凶。尤其是果糖在代謝期間還會產生尿酸，會加速脂質生成。因此，就算BMI正常，也容易因不良飲食習慣，養成四肢纖瘦卻肚腩大的泡芙人，增加患上脂肪肝的風險。

迷思二：多吃保健品護肝就不會患病

魏士航再指出，曾有一名40歲工程師求醫，發現他雖有吃保肝產品的習慣，但一日三餐外加點心、宵夜，攝取大量高糖的精緻澱粉和飲料，結果不但患有重度脂肪肝，糖化血紅素更高達7.9，確診糖尿病。可見多吃保肝產品，並非絕對的靈丹妙藥。

迷思三：吃素超健康不會患上脂肪肝

魏士航對此直言，「吃素患脂肪肝的機率，恐怕比吃葷食還要高！」解釋稱由於素食者大多攝取較多的碳水化合物與果糖，例如米飯、麵食、蕃薯及水果，容易飲食不均衡、蛋白質攝取不足，反而會讓脂肪肝風險大幅提高。他建議，素食族可以參考「211餐盤」，均衡飲食從而降低風險。

迷思四：抽血指數正常即沒有患病

魏士航强調，其實抽血檢查僅能判斷肝臟發炎程度，並非脂肪堆積程度；需要做超聲波檢測才是較為有效的方法。而實際上，脂肪肝初期症狀不明顯，很多民眾都忽視；一旦惡化成肝癌時才發現，大多已是晚期，只剩3至6個月壽命。同時身體也會因為代謝變差，連帶提高了罹患乳癌、子宮內膜癌、大腸癌與直腸癌的風險。

全港年增10萬新症 嚴重恐惹上「第三號癌症殺手」

中大有研究揭示，本港每年逾十萬非酒精性脂肪肝新症。中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科主任陳力元教授指出，根據研究數據，估計香港每年約有3至4%的成年人患上脂肪肝，即每年有逾十萬新症。

而本港脂肪肝患者佔成年人口27%，情況十分普遍。專家指出，脂肪肝分為酒精性及非酒精性兩種，前者因攝取過量酒精，後者則常與糖尿病、高血壓、高血脂及中央肥胖等代謝綜合症有關。若脂肪佔肝臟5%以上，便代表已患上脂肪肝。由於無明顯病徵，嚴重者可惡化為肝硬化，甚至肝癌。 

據醫管局資料顯示，肝癌（Liver Cancer）是香港第3號癌症殺手，僅次於肺癌及大腸癌。每年新症數目約有1800宗，死亡人數約1500多人。而肝癌的治療相對困難，主要因為當病人發現患上此病時已屆癌症的中晚期，影響治癒率。

中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科黃煒燊教授續稱，建議高危人士包括體重偏高或持續上升、腰圍增加、血脂偏高、年過40的女士及有代謝綜合症如糖尿病、高血壓患者，每3至5年進行一次肝脂肪檢查，以便盡早跟進情況。患者亦可透過建立良好飲食習慣，常做運動和控制體重等，逆轉脂肪肝。

同場加映：易患脂肪肝6大高危人士

香港專科腸胃肝臟科專科區漢達醫生受訪時曾指出，脂肪肝成因是由於肝臟積聚過多脂肪，其中大致可分為非酒精性脂肪肝及酒精性脂肪肝。非酒精性脂肪肝與飲酒無關，若是「代謝綜合症」患者，包括中央肥胖、三酸甘油脂過高、高密度脂蛋白膽固醇過低、血壓及血糖過高則屬於高危一族。

至於酒精性脂肪肝病主因是過度飲酒，長期飲用可加速肝臟細胞死亡、脂肪代謝功能減慢，增加患上酒精性肝炎、慢性肝炎伴有肝纖維化或肝硬化等疾病。

在風險因素方面，區漢達醫生指出有研究發現，以下人士有較高風險患上脂肪肝：

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同場加映：8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成輔酶，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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