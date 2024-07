周末好去處｜香港首間百變小櫻主題Cafe　4大魔法主食甜品夢幻登場

▲ 在門口已有1:1小櫻立牌影相位。(相片由餐廳提供)

百變小櫻自2018年推出後,成為人氣動漫,深受各地粉絲歡迎。香港首間百變小櫻主題餐廳已於旺角山下菓子餐廳登場,亮點兩大打卡位,讓粉絲可以未入場前先打卡。

▲ 整間餐廳像身處百變小櫻魔法國度。(相片由餐廳提供)

未入餐廳前,1:1的人型立牌夢幻影相位相當搶眼,在人夢之杖魔法陣跟小櫻拍照,顧客有如踏進「夢之杖魔法陣」。另一邊有基路仔迎接大家,愛食甜品的基路仔與3款馬卡龍招呼粉絲,基路仔迷怎可不在此留影。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

魔法食物配合主題

Cafe內布置十分有心思,令人有如置身於百變小櫻魔法國度。內裏3幅不同造型的小櫻油畫,一次過看到不同造型小櫻;另一張則是小櫻Magic Card,讓你感受小櫻愛的魔法;最後一張是小櫻朋友合照,一起展開甜蜜美食之旅。

為了令香港粉絲有一個難忘朝聖體驗,今次主題食物也超吸睛,餐牌以4大Magic Card元素為設計藍本,包括:夢の杖透明卡Clear Card、星の杖Sakura Card、封印の杖 Clow Card 及基路仔,每個主題均有不同的主食及甜品及專屬贈品,粉絲們們可齊齊化身小櫻收集不同魔法物去主題餐廳朝聖。

▲ 所有凍飲附送限定吊飾及杯墊,款式隨機派送。(相片由餐廳提供)

送限定贈品

最開心當然是可拎走期間限定主題贈品,超過20款期間限定贈品送予前來朝聖的粉絲,包括:陶瓷杯、杯墊、吊飾、襟章、基路木盤、紀念卡、便當盒、餐墊及食物牌等,款款都極具收藏價值,不設零售。臨走時候記得抽獎,凡惠顧滿 $200(加一前)即可免費獲得百櫻小變襟章一個。

▲ 封印の杖酥皮拿破倫。(相片由餐廳提供)

開宗名義是主題Cafe,食物方面也落足心機。今次夢幻聯乘菜單多達30款主題食食品,小食、主食、甜品及飲品,款款都有百變小櫻形象魔法伴隨。主食方面包括蛋包飯、意粉、Pizza、便當及定食,分兩個階段推出。甜品也非常吸引,一次過推出7款甜品,如有梳乎厘班戟、比利時窩夫、手工千層蛋糕及芭菲,甜品擺上各款魔杖裝飾,粉絲可選擇自己喜歡MagicCard,邊食邊打卡。

▲ 以基路仔為主題的甜品眾多,包括千層蛋糕、CREMIA雪糕、⽐利時窩夫、梳乎厘班戟及香蕉船都有。(相片由餐廳提供)

info

百變小櫻期間限定cafe

日期及時間:由即日起12:15pm至9:15pm

地址:山下菓子(旺⾓彌敦道700 號 T.O.P This is Our Place 3 樓 315 號舖)

網上訂座

WhatsApp查詢:6222 9654

