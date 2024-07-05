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周末好去處｜香港首間百變小櫻主題Cafe　4大魔法主食甜品夢幻登場

親子好去處

撰文： 周美好

發布時間： 20 分鐘前

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在門口已有1:1小櫻立牌影相位。（相片由餐廳提供）

百變小櫻自2018年推出後，成為人氣動漫，深受各地粉絲歡迎。香港首間百變小櫻主題餐廳已於旺角山下菓子餐廳登場，亮點兩大打卡位，讓粉絲可以未入場前先打卡。

整間餐廳像身處百變小櫻魔法國度。（相片由餐廳提供）

未入餐廳前，1:1的人型立牌夢幻影相位相當搶眼，在人夢之杖魔法陣跟小櫻拍照，顧客有如踏進「夢之杖魔法陣」。另一邊有基路仔迎接大家，愛食甜品的基路仔與3款馬卡龍招呼粉絲，基路仔迷怎可不在此留影。

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魔法食物配合主題

Cafe內布置十分有心思，令人有如置身於百變小櫻魔法國度。內裏3幅不同造型的小櫻油畫，一次過看到不同造型小櫻；另一張則是小櫻Magic Card，讓你感受小櫻愛的魔法；最後一張是小櫻朋友合照，一起展開甜蜜美食之旅。

為了令香港粉絲有一個難忘朝聖體驗，今次主題食物也超吸睛，餐牌以4大Magic Card元素為設計藍本，包括：夢の杖透明卡Clear Card、星の杖Sakura Card、封印の杖 Clow Card 及基路仔，每個主題均有不同的主食及甜品及專屬贈品，粉絲們們可齊齊化身小櫻收集不同魔法物去主題餐廳朝聖。

所有凍飲附送限定吊飾及杯墊，款式隨機派送。（相片由餐廳提供）

送限定贈品

最開心當然是可拎走期間限定主題贈品，超過20款期間限定贈品送予前來朝聖的粉絲，包括：陶瓷杯、杯墊、吊飾、襟章、基路木盤、紀念卡、便當盒、餐墊及食物牌等，款款都極具收藏價值，不設零售。臨走時候記得抽獎，凡惠顧滿 $200（加一前）即可免費獲得百櫻小變襟章一個。

封印の杖酥皮拿破倫。（相片由餐廳提供）

開宗名義是主題Cafe，食物方面也落足心機。今次夢幻聯乘菜單多達30款主題食食品，小食、主食、甜品及飲品，款款都有百變小櫻形象魔法伴隨。主食方面包括蛋包飯、意粉、Pizza、便當及定食，分兩個階段推出。甜品也非常吸引，一次過推出7款甜品，如有梳乎厘班戟、比利時窩夫、手工千層蛋糕及芭菲，甜品擺上各款魔杖裝飾，粉絲可選擇自己喜歡MagicCard，邊食邊打卡。

以基路仔為主題的甜品眾多，包括千層蛋糕、CREMIA雪糕、⽐利時窩夫、梳乎厘班戟及香蕉船都有。（相片由餐廳提供）

info
百變小櫻期間限定cafe
日期及時間：由即日起12:15pm至9:15pm
地址：山下菓子（旺⾓彌敦道700 號 T.O.P This is Our Place 3 樓 315 號舖）
網上訂座
WhatsApp查詢：6222 9654

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