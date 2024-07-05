大成小學停辦︱蔡若蓮：本港辦學團體能力參差　個別停辦安排不理想欠溝通

▲ 教育局局長蔡若蓮指，個別辦學團體的停辦安排不理想 ，溝通亦做得不好。（資料圖片）

黃大仙孔教學院大成小學停辦風波持續，教育局局長蔡若蓮以大成小學為例指，個別辦學團體的停辦安排不理想 ，溝通亦做得不好，局方已即時介入。她亦稱，本港有接近千個辦學團體，但辦學能力、與校長溝通、學校管理層能力各有不同及參差，強調局方非常關注問題，校方任何決定都應以學生福祉為優先考慮。

香港學齡人口出現結構性下降，蔡若蓮在立法會教育事務委員會上表示，政府鼓勵辦學團體合併學校，獲積極回應，欣賞有關學校的決心的承擔，並指本地學校質素應較其他地方優勝，才能吸引外來人才帶同子女來港。她又稱，一直留意人才計劃下新來港人才帶同受養人來港情况，稱目前公營學校及國際學校學額充餘，惟有關家長的心儀學校與現時的剩餘學額有落差，提醒家長不應只考慮「小紅書排名榜上的學校」，應考慮學校辦學理念、子女能力，以選取最合適的學校。

開拓生源方面，蔡若蓮指，其他國家及地區會招收非本地生，惟香港的處境及條件有別其他地方，需考慮相關配套、措施及政策，故目前未有條件招收非本地生，但「不是說不可以探討」，而是需考慮香港吸引及照顧內地以外非本地生的能力，不應為維持學校數目而增加學生數量，如引入大灣區學生，否則會製造其他問題。

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