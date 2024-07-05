  • 33°C
香港時間 : 2024705日 (五) 17:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大成小學停辦︱蔡若蓮：本港辦學團體能力參差　個別停辦安排不理想欠溝通

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

教育局局長蔡若蓮指，個別辦學團體的停辦安排不理想 ，溝通亦做得不好。（資料圖片）

黃大仙孔教學院大成小學停辦風波持續，教育局局長蔡若蓮以大成小學為例指，個別辦學團體的停辦安排不理想 ，溝通亦做得不好，局方已即時介入。她亦稱，本港有接近千個辦學團體，但辦學能力、與校長溝通、學校管理層能力各有不同及參差，強調局方非常關注問題，校方任何決定都應以學生福祉為優先考慮。

TOPick一分鐘
北上親子遊｜高鐵6小時直達湘西　芙蓉古鎮+鳳凰古城citywalk

香港學齡人口出現結構性下降，蔡若蓮在立法會教育事務委員會上表示，政府鼓勵辦學團體合併學校，獲積極回應，欣賞有關學校的決心的承擔，並指本地學校質素應較其他地方優勝，才能吸引外來人才帶同子女來港。她又稱，一直留意人才計劃下新來港人才帶同受養人來港情况，稱目前公營學校及國際學校學額充餘，惟有關家長的心儀學校與現時的剩餘學額有落差，提醒家長不應只考慮「小紅書排名榜上的學校」，應考慮學校辦學理念、子女能力，以選取最合適的學校。

開拓生源方面，蔡若蓮指，其他國家及地區會招收非本地生，惟香港的處境及條件有別其他地方，需考慮相關配套、措施及政策，故目前未有條件招收非本地生，但「不是說不可以探討」，而是需考慮香港吸引及照顧內地以外非本地生的能力，不應為維持學校數目而增加學生數量，如引入大灣區學生，否則會製造其他問題。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

DSE｜326名中六生接受錄取　人數較去年多36%
16:15 2024/07/04
DSE｜326名中六生接受錄取　人數較去年多36%
將軍澳綁架｜女疑犯黑布蒙頭又踢拖　天晉／將軍澳廣場重組案情
今日 11:37
將軍澳綁架｜女疑犯黑布蒙頭又踢拖　天晉／將軍澳廣場重組案情
港大遊客分流｜港大將為遊客舉辦定期導賞團　8月及9月日間到訪須預約
今日 12:56
港大遊客分流｜港大將為遊客舉辦定期導賞團　8月及9月日間到訪須預約

你可能感興趣

DSE｜326名中六生接受錄取　人數較去年多36%
16:15 2024/07/04
DSE｜326名中六生接受錄取　人數較去年多36%
將軍澳綁架｜女疑犯黑布蒙頭又踢拖　天晉／將軍澳廣場重組案情
今日 11:37
將軍澳綁架｜女疑犯黑布蒙頭又踢拖　天晉／將軍澳廣場重組案情
港大遊客分流｜港大將為遊客舉辦定期導賞團　8月及9月日間到訪須預約
今日 12:56
港大遊客分流｜港大將為遊客舉辦定期導賞團　8月及9月日間到訪須預約
家庭教育 畢業 中小學教育 中學 蔡若蓮 小紅書 合併 孔教學院大成小學 黃大仙 國際學校

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

將軍澳綁架｜財困綁匪拐帶路線曝光　3歲童強塞行李箱帶返屋企
將軍澳綁架｜財困綁匪拐帶路線曝光　3歲童強塞行李箱帶返屋企
減肥減出禍︱37歲女為減肥每日必喝1款飲料　2個月後胃潰瘍悔不當初
減肥減出禍︱37歲女為減肥每日必喝1款飲料　2個月後胃潰瘍悔不當初
升呢人母丨陳彥行老公原來半個圈中人　「行姐」被爆戀愛腦不理母親反對戀情
升呢人母丨陳彥行老公原來半個圈中人　「行姐」被爆戀愛腦不理母親反對戀情
急症室最長等候時間（07月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月05日 時間12:05）
DSE｜326名中六生接受錄取　人數較去年多36%
DSE｜326名中六生接受錄取　人數較去年多36%