香港耀中國際學校全人教育成果豐碩 2024年誕2狀元 2榜眼 8探花 再創佳績

▲ 耀中IB文憑畢業生成績斐然者眾多，再創高峰。

以國際認受性高著稱的國際文憑（簡稱IB）大學預科課程，向來是香港家長及學生的熱門選擇。上周六（7月6日）是IB放榜日，香港耀中國際學校（耀中）的學生成績斐然，有2名狀元誕生，更有多名學生獲本港及海外的頂尖大學錄取，令人鼓舞。

IB課程內容廣泛，靈活的課程框架也令學校和學生能按照個人的背景、能力和興趣學習，因此其文憑受到世界各地的大學肯定。作為提供「一條龍」優質教育的國際學校，耀中致力提供豐富多元的中西方教育，培養學生成為具有中英雙語能力、國際視野及競爭力的領袖。

成績優異者眾多 雙語文憑盡顯多元文化

耀中今年誕生2名狀元，即考獲45分滿分，同時亦有2名和8名學生分別考得44分和43分，成為探花及榜眼。在參加考試的122名學生中，有22%的學生以40分或以上的成績完成IB文憑，更有76名的學生獲得IB雙語文憑，成績彪炳。

耀中多年來為學生提供多元文化的雙語學習環境，培育學生成為精通雙語、對中西文化有深度了解的世界公民。耀中每年均有不少畢業生獲得IB雙語文憑，今年獲得IB雙語文憑的學生更達到76名（62%），正體現耀中雙語教學模式的成果。深明學生要取得IB雙語文憑，必須修讀兩個語言及文學的學科，或在IB課程內有兩科以非母語修讀，並具備達母語程度的雙語能力。因此，耀中積極鼓勵他們面對IB學術要求的同時，更要克服以非母語學習的挑戰，藉此從雙語學習的經驗中獲得最大裨益。

耀中2024年IB文憑畢業生表現摘要如下：

• 2名學生榮獲45分滿分

• 2名學生榮獲44；8名學生榮獲43

• 27名學生取得40分或以上的成績

• 42名學生取得38分或以上的成績

• 76名學生（62%）獲得IB雙語文憑

▲ * 來自IBO的2023年IBDP考試數據

兩名狀元由衷感謝感謝學校和老師給予的支持。陳海喬憶述，自兩歲已在耀中上學，以『遊戲為本』的學習模式是學校幼兒教育的核心；其後升讀小學及中學，老師也有辦法讓學習變得非常有趣，培育學生一直保持好奇心去探索不同領域的知識，並獲得大量機會發掘個人的興趣和尋找自己的志向。「我更通過擔任辯論隊副隊長、學生長和學校年度音樂劇等不同角色及多重領導職務，使我對各種科目都產生了興趣，因此我在申請大學時考慮了法律和醫學。」

鄧知行喜稱，父母和老師一直是其強大的後盾。她於小時候的學業成績不太突出，尤其在科學和數學方面缺乏自信。升讀七年級時，一位科學老師鼓勵她相信自己的能力，並勇於嘗試，及後她亦從他舉辦的數學比賽中獲獎，成為學習旅程的轉捩點，自此便全力以赴向目標邁進。獲得四所大學醫學院取錄的她表示﹕「通過在瑪麗醫院的腸胃專科診所進行影子實習和參與義工服務，我明白到醫學涵蓋的不止於科學，更重要是對患者的身心支援。醫學融匯科學知識與對人的關愛別具意義，也啟發我立志學醫，懸壺濟世。」

▲ 耀中國際學校狀元鄧知行（左）及陳海喬（右）於 IB 文憑試考獲滿分佳績。

獲多間頂尖大學錄取 實踐全人教育一展所長



耀中本年畢業生獲得全球多所知名大學的錄取通知，當中更包括全球頂尖的史丹福大學、牛津大學﹑清華大學，也有各地知名大學如倫敦大學學院、香港科技大學連同南加州大學和意大利的博科尼大學合辦的學位課程等。

耀中的「一條龍」教育中注重實踐全人教育及德智平衡發展，學生們多元化的大學學科也印證了此方針的成果，他們的學科涵蓋了商業、法律、生物醫學科學、工程、表演藝術，在電腦科學的人工智能這個新興的領域更有顯著的增長。耀中的學生一共獲得56個跨學科課程（指單一課程涉及兩個或更多學科）、39個法律系課程和超過30個醫學科學及生物醫學科課程錄取通知。學生們各具理想和興趣，在耀中的良好栽培下茁壯成長，各自朝着不同的方向發展，為促進全球社會福祉作出貢獻、建設更美好的未來。

2024年耀中畢業生部分大學錄取名單包括：（截至6月5日前）

畢業生分享

入讀海外頂尖學府 開拓視野追尋夢想

本年耀中有不少同學獲海外大學錄取，當中更不乏全球頂尖的學院。

鍾澤成 （Tony）表示，收到牛津大學的生物醫學科錄取通知令他非常雀躍，亦期待在生物醫學領域作出貢獻。他希望從事生物醫學科的研究，特別是免疫學和風濕病學，並專注為目前無法治癒的疾病研發新的治療方案。

▲ 鍾澤成（Tony）

獲史丹福大學錄取通知的鄭巧兒（Hannah）指出，此喜訊令她欣喜萬分，亦感到自己的付出和努力得到了回報。她期望未來能在商界發展，與哥哥和弟弟一起創辦自己的公司，延續社區服務之路。

▲ 鄭巧兒（Hannah）

在多元化教育及栽培之下，耀中的學生夢想各有不同，期望在各自的領域為社區以致世界作出貢獻。李雨荷（Serena）獲得香港大學和加州大學柏克萊分校兩所著名大學的雙學位錄取通知書和獎學金，感到夢想成真。她相信每個人都有獨特的藝術天賦，立志為藝術和文化產業作出貢獻。「藝術應無遠弗屆、觸手可及，不受經濟環境、宗教信仰或政治取向所限。我立志將那些值得被欣賞卻未普及的文化發揚光大。」

▲ 李雨荷（Serena）

留港就讀醫學院 實現理想貢獻社會



耀中亦有同學選擇留港讀醫，力求回饋社會。收到香港大學和香港中文大學醫學科和法律系錄取通知的陳海喬表示很高興收到兩所香港頂尖大學的錄取通知，她感謝自己的老師和職業及升學輔導辦公室（Careers and University Guidance Office, 「CUGO」）在升學過程中為她提供寶貴的意見和指導。她立志成為醫生，將自己對科學的熱誠結合人與人之間的直接互動，以知識、勤奮和同理心來幫助有需要的人。「我期望能夠成為香港醫療和保健體制的主導成員，對醫療政策作出貢獻，提高全球的公共衛生標準。」

▲ 陳海喬

獲得優異成績的施慧欣同樣有志成為醫生。她指過去數年竭盡所能，加上有賴老師和和 CUGO輔導員的支援，獲此佳績更遠遠超出自己的預期。「我的成績讓我獲得大學取錄，實現我在香港中文大學學醫的畢生夢想。我特別感謝我的家人，他們在我的學習生涯中一直給予支持和信任。現正期待著展開在醫療領域的旅程，希望為社會作出重大貢獻。」

▲ 施慧欣

香港耀中國際學校教育總監及行政校長史麥田（Martin Scott）表示：「祝賀所有耀中2024年度畢業生獲得如此佳績，我們對學生奮勉不懈追求知識、探索志趣的學習態度感到十分驕傲。隨着學生追隨自己的熱忱和目標展開大學之旅，他們為世界作出貢獻又踏進了一大步。」

規模龐大 歷史悠久 實力雄厚

耀中擁有悠久的歷史背景，提供國際教育的課程，幫助學生奠定良好的基礎，讓他們在升學以至未來投身專業領域發揮所長，皆能具有更大競爭優勢。耀中於1932年由曾楚珩女士創辦，為香港提供長達90年的優質雙語教育，早期專注於幼兒教育的工作。時至今日，耀中提供「一條龍」優質教育，學制涵蓋幼兒、小學、中學教育以至國際普通中學教育文憑（IGCSE）及國際文憑大學預科課程（IBDP）。耀中的規模早已拓展至香港以外的地方，在中國內地的上海、北京、重慶和青島及美國矽谷均設有分校，每年培育逾6,000名學生。

耀中學生受益於豐富多元的中西方教育，學校強調中英雙語教育的同時更注重對學生全人和品格教育的栽培，致力令學生成為富愛心和擁有環球視野的21世紀世界公民。

(特約)