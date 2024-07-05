旅遊貼士｜搭飛機唔想去廁所空姐教1招減低尿意　旅遊KOL實測讚「超掂」醫生咁回應

▲ 一名空服指出，喝「斐濟水」（FIJI Water）或「鹼性水」，在旅途中可以減少排尿量。

【坐飛機貼士/旅行貼士/坐飛機去廁所/飛機廁所】出遊乘坐飛機難免要去一、兩趟廁所，如果坐窗邊位的更是「難搞」，往往要跨過其他乘客才能行出走廊，令到不少人盡量不喝水或習慣性地「忍尿」。外國一名KOL拍片分享了一個喝水貼士有助減低尿意，從而避免坐飛機時頻繁地去廁所，該影片得到超過六百萬的瀏覽量，非常受歡迎！不想再受「忍尿」或「口渴」之苦，可以來看看醫生及專家們對此法的見解如何。

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綜合《NEW YORK POST》等外媒報道，美容及旅遊達人Lauren Erro，在Instagram坐擁近8萬粉絲，平常熱愛分享扮靚心得、旅遊及坐飛機時的小貼士。

喝鹼性水能被身體吸收以減低尿意

Lauren表示，有一名空中服務員曾告訴她，上飛機前可以在機場買「斐濟水」（FIJI Water）或「鹼性水」飲用，在旅途中可以減少排尿量。原因是鹼性水的pH值高於7，酸性水的pH值是低於7，而「低酸」能減低尿意。

對此，Lauren進行了一個實驗，有次她在4小時的飛行旅程中喝了一大瓶斐濟水，整躺旅程中不用去廁所。對此，不少網民也留言認同Lauren的分享，「是真的，我喝了超大瓶的斐濟水，但最多去了兩次廁所」、「難怪我每次坐飛機也會不自覺地買斐濟水來喝」。

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網友嘲諷：斐濟水是機場最貴的水

不過有人認為根本是一種傳銷技巧，嘲諷道，「是的，一位空服員告訴你買斐濟水——機場買最貴的水」、「那名空姐一定是斐濟水的銷售人員」。

醫生及專家推翻說法

對於喝鹼性水能減低尿意的論點，加拿大一名醫生Dr. Kwadwo Kyeremanteng直言，這是沒有科學根據的說法。他指出，人體有一個複雜的pH值調節系統，鹼性水對該過程的影響是微不足道。

賓夕法尼亞大學附屬醫院的教授Stanley Goldfarb也同樣推翻該空姐的說法，他直接地指出，

如果你喝大量鹼性水，你就會排出大量鹼性物質。

喝鹼性水只對某種人有幫助

對此，而一名泌尿婦科醫生則補充道，喝鹼性水只對患有排尿相關疾病的人例如患有腸漏症、膀胱過動症、間質性膀胱炎等的人才能起到排尿調節的作用。

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