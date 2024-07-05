廉政公署開放日｜8月體驗廉署咖啡　ICAC搶門票進場攻略

▲ 廉政公署開放日，8月舉行。

【香港薅羊毛／香港攻略／香港好去處／香港一日遊／香港旅遊／香港免費】廉政公署即將迎來50周年開放日，廉署咖啡、三角枱、扣留中心、「廉政光影50年」展覽及香港國際廉政學院等，將於當日免費全線開放，入場券現已接受申請，7月21日截止報名。

申請者可追蹤或關注「香港廉政公署」的Facebook/Instagrm/微信公眾號，參觀當日獲得50周年限定紀念品一份。

每名申請人最多可申請4張入場券。有持票成人陪同的3歲或以下幼童不需入場券。

申請人須提供一個有效的電話號碼作登記之用。由於參觀名額有限，入場券將以電腦抽籤方式派發。申請人將於7月31日或之前獲發電郵通知其申請結果。

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薅羊毛開放日期：

8月17日（六）、18日（日）、24日（六）、25日（日）

參加者將以分組導賞形式由廉署人員帶領進行參觀，每場導賞團用時約105分鐘。除下列指明時段外，所有導賞團均以廣東話進行。

8月17日（六）中午12時 普通話 8月18日（日）中午12時 普通話 8月24日（六）下午3時30分 普通話 8月25日（日）上午11時 普通話 8月18日（日）下午3時 英語 8月24日（六）上午11時30分 英語

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