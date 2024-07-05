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童樂居案｜7名前職員涉未制止他人虐兒　5人罪成2人脫罪准保釋候懲

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 1 小時前

最後更新： 15 分鐘前

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（資料圖片）

童樂居虐兒案7名前職員，涉襲擊兒童或目擊他人施襲但沒制止，涉及至少9名兒童，7人早前否認共13項虐兒罪，今（5日）於區域法院裁決。3名被告全數罪成，2名被告全數罪脫，另2名被告部分罪成。法官於判詞指，當時有職員拍打男童的動作十分突然，是在電光火石間，故不肯定2名脫罪被告有否清楚看到他們動作，裁定兩人各1項虐兒罪脫；除23歲女被告外，其餘被定罪的被告獲准保釋至8月7日求情。

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7名被告為黃潔瑩（26歲）、陳綺雯（51歲）、鄧月媛（53歲）、梁曉彤（29歲）、梁善儀（53歲）、關佩華（51歲）及陳信興（59歲），早前否認共13項虐兒罪。事發於2021年10月至12月，涉及至少9名受襲兒童。

經審訊後，黃潔瑩被裁定1項虐兒罪成；陳綺雯1項虐兒罪脫；鄧月媛3項虐兒罪成，1項虐兒罪脫；梁曉彤2項虐兒罪成；梁善儀1項虐兒罪成；關佩華1項虐兒罪脫；陳信興1項虐兒罪成，2項虐兒罪脫；關一方表示有訟費申請，除黃外，其餘被定罪的被告獲准保釋至8月7日求情。

法官於裁決理由書指，黃潔瑩供稱由於注意力只在男童L情緒上，未有留意L遭職員拍打。法官認為黃的說法砌詞狡辯，指3人的距離拉近，肯定黃能清楚看到L被大力拍打，裁定罪成。至於陳綺雯及關佩華，法官認為當時2名職員各自拍打男童F及T的動作十分突然，是在電光火石間，故不肯定兩人有否清楚看到2名職員動作，裁定各1項虐兒罪脫。

法官續指，鄧月媛於職員拍打女童AC頭部時，曾狀似回頭望向門口，故不肯定鄧有否看到經過，裁定虐兒罪成。至於鄧另被控的3項虐兒罪，由於當時職員表現凶惡，施襲的動作大，加上鄧曾與對方交談等，故裁定罪成。

法官指，梁曉彤作供時形容職員向男童E「拉」和「放手」是不準確，從片段可見，該職員動作有如「掟」E在軟墊上，認為梁是故意忽略E。此外，法官亦指梁稱沒有看到職員用書拍女童O的頭是在砌詞狡辯，又指梁稱曾隔紙巾掌摑O是示意O坐下的說法是自圓其說，裁定兩罪成。

法官指，梁善儀在眼見職員接二連三打E下，再拿起衣架指向E的頸上，狀似指嚇E，該職員其後亦再打E，法官認為兩人行為的共同意圖就是虐待E。

法官裁定肯定陳信興看到男童AG被鞋擊中，但陳未能預計職員再把鞋拾起，擲向男童F。法官認為，當另一名職員掌摑另一名兒童後，陳曾短時間三度檢查該兒童，故陳並非故意忽略該兒童，裁定陳2項虐兒罪脫，1罪成。

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記者：梁錦麟

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