終極上訴｜黎智英擬聘英大狀被拒　上訴庭拒絕批出終院上訴許可

▲ 黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》一案，早前獲高院批准由英國御用大律師Tim Owen來港辯護，政府其後提請人大釋法，黎入稟申司法覆核，要求法庭頒令釋法不影響決定，並聲明國安委早前作建議後，入境處拒批Tim Owen工作簽證屬越權，上訴庭早前已駁回上訴。黎一方透過書面申請終院上訴許可動議通知，上訴庭今（5日）頒下書面判決拒絕申請，認為沒有合理爭辯之處，黎兼須支付懲罰性訟費。

申請人黎智英，答辯人為香港特別行政區維護國家安全委員會（下稱國安委）、入境處處長及律政司司長。

上訴庭於判詞指出，《港區國安法》第14條闡明，國安委工作不受香港任何機構干預，人大釋法亦訂明，有權就是否涉及國家安全事宜作出決定，而國安委之決定不受司法覆核，並對法庭具約束力。

上訴庭續指，在港不具執業資格律師可否擔任涉及國安案件辯護一方，上訴庭認為法庭須從特首取得證明書，否則便應根據《港區國安法》第14條履行法定責任及功能出判決。上訴庭認為，《港區國安法》第14條及人大釋法內容已沒有任何存疑或模糊不清，字眼意思沒有其他合理解釋，法庭亦受之約束。上訴庭同意原審法官判決，認為國安委不受司法覆核，駁回黎之上訴申請。

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記者：林育慧