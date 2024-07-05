譚仔米線｜哈密瓜湯底推出惹熱議　靈感竟扯上一本地富豪

▲ 譚仔米線推出哈密瓜湯底，靈感竟扯上一本地已故富豪。

【譚仔／譚仔米線／哈密瓜／爵士湯／哈蜜瓜】譚仔米線即日起推出一款新湯底及新餸，引起坊間熱議，推出「哈密瓜爵士湯」，可加辣度。

另外配餸加入燉排骨、海螺片，亦可另可追加最多兩款米線配料。當中名為「爵士湯」，被指跟香港一位已故富豪有關。

▲ 譚仔米線推出哈密瓜湯底。

鄧肇堅成為湯底關鍵

譚仔米線稱，加入哈蜜瓜的「爵士湯」湯底清甜滋潤，據聞早在上世紀70年代，已故鄧肇堅爵士有一秘方，愛飲「蜜瓜螺頭花膠雞湯」，曾傳授到香港舊式酒家為他度身訂造，之後秘方獲鄧肇堅爵士首肯，於酒樓列入餐單，獲大批食客追捧，成為本地名湯之一，後來更利用鄧肇堅名銜，命名為「爵士湯」。

鄧肇堅生於1901年，終於1986年，屬於當時的大慈善家之一，踴躍捐輸，熱心公益，卻生活儉樸，先後出任東華醫院和保良局主席，曾獲多次獲勳。

​鄧肇堅亦是本地企業家，1933年曾參與創立九龍汽車（1933）公司，即是今日的九巴，並長期擔任董事局主席職位。

鄧肇堅對食特別講究，每吃叉燒、乳豬等燒臘都會先過水一次，之後才食，免去肥膩，每次進食後漱口。

鄧肇堅從不喝酒，臨終前曾戒煙，十分愛吃餅乾糖果。

譚仔米線期間限定推出

​譚仔將隱世靚湯秘方，以期間限定形式，重現食客眼前，炮製成「燉排骨螺片配哈密瓜爵士湯米線」，加入慢燉到細緻軟嫩的排骨，散發肉香，配搭海螺片，鮮味十足。

​即日起，用手機APP外賣自取嗌新品米線，送指定凍飲/汽水，送完即止。任何米線均可加$4轉配哈蜜瓜湯底，辣度10小辣起，加辣需另收$1。

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