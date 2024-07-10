再忙都要愛錫自己！善存助你身體找回最佳狀態

近來港人對健康議題關注程度上升不少，網上也有大量關於健康生活的建議。但都市生活繁忙，運動、注重休息等對港人而言已經未必能輕鬆做到，更有不少人在忙碌的生活中忽略了自己，待健康出現問題時才後悔莫及。因此，絕對不要忘記將自己放在第一位，善存推出多款產品，與你一同追求更好的身心健康，當你愛惜自己的健康時，身體自然會以最好的狀態回報你！

▲ 香港人工作繁忙，長時間用手機，亦容易忽略自己的健康。

夏日海量優惠 為健康補貨



善存作為全球No.1多種維他命品牌 # ，貼身關注你的健康，近日屈臣氏推出大量超值優惠：選購任何善存產品，可享第二件半價優惠，購買Haleon產品滿$299，即送頂級迷你按摩槍*；於不同途徑購買更有不同限定優惠：門市可享限定優惠，加送$50屈臣氏現金券，網購限定優惠則加送$50鴻福堂禮券。優惠期有限，萬勿錯過。



成人配方 多種營養 均衡補足



成年人工作及家庭生活忙碌，不經意就忽略了自己，即使關注健康，也未必有時間行動。善存一直關注成年人的健康問題，針對性推出不同產品，總有一款適合你。「善存」成人配方，包含多種維他命及礦物質配方，由A至Zinc（鋅）、B雜及鐵質，提供身體所需能量；含抗氧化營養素提升免疫功能；更有幫助維持皮膚健康的維他命A、C、β-胡蘿蔔素，及能對抗自由基的破壞的維他命C、E及銅質。而膳食中所欠缺的維他命及礦物質，「善存」成人配方都貼心為你補充。過了50歲以後，健康問題亦逐漸浮現，「銀善存」成人50+配方則專為50歲以上人士而設，在全面的維他命及礦物質中更額外添加葉黃素及茄紅素，有助保護眼睛和心臟，護心養生。

▲ 「銀善存」50+配方專門為50歲以上人士的健康把關，更有男士50+配方及「善存」女士50+配方，為各類人群的需要而設。

多種配方適合不同人士 益生菌改善腸道健康

不同類別人士對健康有不同方面關注，善存細心按照各類人群的需要，推出針對性配方。「善存」男士配方關注維持男士肌肉功能，注入活力，「善存」女士配方則有助女士肌膚健康及保持骨骼強健。此系列同樣設有「善存」男士50+配方及「善存」女士50+配方，專為50歲或以上男女士調配的多種維他命及礦物質配方，不同年齡人士可按需要選購。父母最擔心小孩子偏食影響發育。「小善存」+維他命C咀嚼片（葡萄味，3歲或以上適用）專為兒童而設，提供至少19種維他命及礦物質，全面補充他們所需的營養素。

腸道健康受腸內菌群微生態影響，是近年的熱門健康議題。善存專業團隊以多年科研經驗推出「三效益生菌配方」，含有500億 ^ 活菌改善腸道菌群微生態，促進腸道健康，更添加了消化酶幫助腸道消化，排便更暢順。

▲ 「三效益生菌配方」適合用於改善腸道健康。

上述產品，總有一款適合你！由7月10日至16日，屈臣氏推出大量超值優惠如下：

1. 選購任何善存產品，可享第二件半價優惠

2. 門市限定優惠，加送$50屈臣氏現金券

3. 購買Haleon產品滿$299，即送頂級迷你按摩槍*

4. 網購限定優惠，加送$50鴻福堂禮券

網上搶購：善存 (watsons.com.hk)

#Nicholas Hall's global CHC database, DB6, MAT Q4 2023

*以單一發票計算，折扣率須買上述指定件數及只適用於零售商的建議價格，零售商對價格有最終決定權。數量有限，送完即止。

^出廠活菌數；保質期內的活菌數不少於50億

（特約）