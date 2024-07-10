  • 28°C
香港時間：20241010日 (四) 17:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

再忙都要愛錫自己！善存助你身體找回最佳狀態

特約

發布時間： 2024/07/10 00:00

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 藥物百科 北上攻略 高才通 會員有獎 Executive Mommy

近來港人對健康議題關注程度上升不少，網上也有大量關於健康生活的建議。但都市生活繁忙，運動、注重休息等對港人而言已經未必能輕鬆做到，更有不少人在忙碌的生活中忽略了自己，待健康出現問題時才後悔莫及。因此，絕對不要忘記將自己放在第一位，善存推出多款產品，與你一同追求更好的身心健康，當你愛惜自己的健康時，身體自然會以最好的狀態回報你！

香港人工作繁忙，長時間用手機，亦容易忽略自己的健康。

夏日海量優惠 為健康補貨

善存作為全球No.1多種維他命品牌#，貼身關注你的健康，近日屈臣氏推出大量超值優惠：選購任何善存產品，可享第二件半價優惠，購買Haleon產品滿$299，即送頂級迷你按摩槍*；於不同途徑購買更有不同限定優惠：門市可享限定優惠，加送$50屈臣氏現金券，網購限定優惠則加送$50鴻福堂禮券。優惠期有限，萬勿錯過。

成人配方 多種營養 均衡補足

成年人工作及家庭生活忙碌，不經意就忽略了自己，即使關注健康，也未必有時間行動。善存一直關注成年人的健康問題，針對性推出不同產品，總有一款適合你。「善存」成人配方，包含多種維他命及礦物質配方，由A至Zinc（鋅）、B雜及鐵質，提供身體所需能量；含抗氧化營養素提升免疫功能；更有幫助維持皮膚健康的維他命A、C、β-胡蘿蔔素，及能對抗自由基的破壞的維他命C、E及銅質。而膳食中所欠缺的維他命及礦物質，「善存」成人配方都貼心為你補充。過了50歲以後，健康問題亦逐漸浮現，「銀善存」成人50+配方則專為50歲以上人士而設，在全面的維他命及礦物質中更額外添加葉黃素及茄紅素，有助保護眼睛和心臟，護心養生。

「銀善存」50+配方專門為50歲以上人士的健康把關，更有男士50+配方及「善存」女士50+配方，為各類人群的需要而設。

多種配方適合不同人士 益生菌改善腸道健康

不同類別人士對健康有不同方面關注，善存細心按照各類人群的需要，推出針對性配方。「善存」男士配方關注維持男士肌肉功能，注入活力，「善存」女士配方則有助女士肌膚健康及保持骨骼強健。此系列同樣設有「善存」男士50+配方及「善存」女士50+配方，專為50歲或以上男女士調配的多種維他命及礦物質配方，不同年齡人士可按需要選購。父母最擔心小孩子偏食影響發育。「小善存」+維他命C咀嚼片（葡萄味，3歲或以上適用）專為兒童而設，提供至少19種維他命及礦物質，全面補充他們所需的營養素。

腸道健康受腸內菌群微生態影響，是近年的熱門健康議題。善存專業團隊以多年科研經驗推出「三效益生菌配方」，含有500億^活菌改善腸道菌群微生態，促進腸道健康，更添加了消化酶幫助腸道消化，排便更暢順。

「三效益生菌配方」適合用於改善腸道健康。

上述產品，總有一款適合你！由7月10日至16日，屈臣氏推出大量超值優惠如下：
1.    選購任何善存產品，可享第二件半價優惠
2.    門市限定優惠，加送$50屈臣氏現金券
3.    購買Haleon產品滿$299，即送頂級迷你按摩槍*
4.    網購限定優惠，加送$50鴻福堂禮券

網上搶購：善存 (watsons.com.hk)

#Nicholas Hall's global CHC database, DB6, MAT Q4 2023
*以單一發票計算，折扣率須買上述指定件數及只適用於零售商的建議價格，零售商對價格有最終決定權。數量有限，送完即止。
^出廠活菌數；保質期內的活菌數不少於50億

（特約）

最高瀏覽

主題樂園優惠｜香港迪士尼樂園/海洋公園門票買一送一　人均$214起入園即睇搶飛攻略
主題樂園優惠｜香港迪士尼樂園/海洋公園門票買一送一　人均$214起入園即睇搶飛攻略
超市大搜查丨食品安全一文睇盡　消委會米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【不斷更新】
超市大搜查丨食品安全一文睇盡　消委會米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【不斷更新】
男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身　李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲
男神崩壞丨37歲亞洲男神脹爆現身　李敏鎬顏值大崩壞遭群嘲
面相測健康｜面相1位置有色斑小心肝　中醫：3種特徵恐罹癌先兆
面相測健康｜面相1位置有色斑小心肝　中醫：3種特徵恐罹癌先兆
超市大搜查︱《LDK》+ 消委會推介13款無線吸塵機清潔之王　百元平價款吸力媲美近萬元名牌
超市大搜查︱《LDK》+ 消委會推介13款無線吸塵機清潔之王　百元平價款吸力媲美近萬元名牌