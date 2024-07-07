香港小姐丨伍樂怡拍片sell自家泳衣　退出娛圈做老闆：做生意真的很不容易【多圖】

▲ 伍樂怡成功轉型做生意！

2017年參選港姐入行的伍樂怡（Kelly），去年6月突然宣布退出娛圈，經營自家滑水衣品牌「IBRIO」及做職場顧問，更跟胞兄合資搞Bagel網店，成功轉型做生意。

呢位昔日TVB小花日前於社交網公佈創立泳衣品牌，伍樂怡更做埋model推介泳衣，從其上載的短片所見，她試範不同顏色的一件頭泳衣，擺出不同的甫士，性感撩人之餘，只見伍樂怡身形勻稱，狀態更勝以前呀！

【TVB力捧小花】伍樂怡入行6年突然宣布退出幕前 專注從商：我比較嚮往的生活

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【民選港姐】伍樂怡入行6年受力捧卻退出娛圈 Kelly轉做職場媒人享受自由【多圖】

成立個人服飾品牌

帖文裡伍樂怡透露已在港開實體店，她謂向來喜歡水上活動，包括曬太陽，潛水，滑水啊之類，然而市面上沒有找到自己喜歡的防曬衣，所以最後決定自己做一個。

她續說：「所以品牌剛開始的時候是只做防曬衣的，品牌做了快五/六年了，邊做邊學現在推出更多市面上的需求，開始自己做生意真的很不容易，有時候想著放棄，但是設計泳衣漸漸成了我的愛好，從國外各種找和選擇物料到成品，做這個事情讓我內心很平靜，所以一直都沒有放棄。」

家境富裕的伍樂怡，父親跟胞兄均經營內衣生意，內地開設多間大型連鎖店，更銷售至世界各地，每年營業額達3912萬。惟伍樂怡於2016年回流返港後未有接手家族生意，反而選擇加入娛圈。

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