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胃部健康丨胃鏡檢查前記得做好5件事 　醫生拆解8種常見照胃鏡原因

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【胃鏡／私家醫院／日間內視鏡診所／胃癌／胃炎／胃酸倒流／消化不良】都市人經常有胃病煩惱，令胃鏡檢查近年十分盛行。有醫生提醒，市民身體一旦出現8大情況，便最好定期進行胃鏡檢查及幽門螺旋菌呼氣測試；下文亦會整合照胃鏡前的5大準備。

最新影片: 

Healthy Life
Healthy Life｜提子最好連皮食？　營養師拆解提子營養價值　3類人不宜多吃

照胃鏡8大常見原因

外科專科醫生吳家健接受訪問時分享指，照胃鏡除了可為患者取出胃內各式各樣的異物外，其實也可作為治療早期癌症的手段。

而照一次胃鏡的過程，一般需時10至20分鐘，病人此前亦需空腹6至8小時，讓醫生可確定他的胃部沒有食物留存。照胃鏡時，醫生會在病人的喉部噴局部麻醉藥物，也會經靜脈注射麻醉藥，以令檢查過程更安全及容易被病人接受。照完胃鏡之後，一般兩小時左右待局部麻醉藥力過去，病人便可以正常飲食，之後便是因應照胃鏡的發現，按醫生指示服藥或跟進。

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胃鏡檢查前記得做好5件事

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