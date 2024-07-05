SEN兒童︱協康會推協調技能遊戲套裝 支援SEN及ADHD兒童朋輩共融助進親子關係

▲ 協調技能遊戲套裝，為協康會物理治療師團隊原創，適合3歲以上的兒童與家長共玩。

於香港書展2024，協康會推出全新出品──「球」其所好：協調技能遊戲套裝，為協康會物理治療師團隊原創，適合3歲以上的兒童與家長共玩。遊戲按實證為本理論而設計，共有60張球類遊戲任務卡，每張包括基本和升級任務，讓兒童透過遊戲的方式，由淺入深地鞏固體能基礎，鍛鍊手腳協調技巧、知覺動作能力、計劃動作與執行能力、互動協作能力；同時有助促進親子關係，塑造家庭凝聚力。

最新影片:

遊戲設計及用具的配合，亦同時支援SEN兒童，包括自閉症（ASD）或過度活躍／專注力不足（ADHD）的兒童，寓訓練於遊戲，幫助他們參與朋輩共融的活動。遊戲亦附設覺醒狀態和情緒磁貼圖板，於遊戲過程中，能協助兒童認識及調節覺醒狀態、以及辨識、表達情緒。

設計意念

球類遊戲能有效提升協調技巧。遊戲將不同類型的球類化身為星球，以兒童喜愛的星際之旅為主題，讓他們感興趣投入其中。於過程中，兒童可化身為遊戲角色，擲骰抽取指示的任務卡，並透過利用5款球類（乒乓球、網球、膠球、毛絨球、氣球）及逾10款遊戲用具（如豆袋、羽毛、杯子等），來完成相應的任務，以獲得能量將火箭發射升空，甚至升級展開超光速太空之旅。

訓練元素

遊戲設計採用以下三大訓練元素：

1.從身學習（I-Move-to-Learn）

透過進行任務卡上的運動，刺激腦部，促進腦神經的連結和溝通，從而提升兒童的學習能力。

2.身心導向（I-CARE）

兒童可利用覺醒狀態和情緒磁貼圖板，表達心情，並作自我調節，從而提升日常生活中的專注、自控及組織能力。

3.知情解意（SCERTS）

任務卡上各種視覺提示，如顏色、圖像可協助兒童溝通；覺醒狀態和情緒磁貼圖板，讓兒童學會表達情緒，家長亦可從旁支援他們調節情緒。

遊戲益處

1.將運動和棋盤遊戲二合為一，令兒童愛上參與體能活動，鞏固體能基礎，建立健康的體魄。

2.透過各種球類任務，鍛鍊兒童的手腳協調技巧、知覺動作反應、互動協作能力。

3.遊戲任務分為對戰和合作兩種形式，讓兒童學會遵守規則，與團隊合作，以及培養堅毅和敢於面對挑戰的品格。

4.遊戲附設覺醒狀態磁貼圖板，有助兒童留意自己的覺醒狀態，調節自我行為表現。

5.遊戲亦附設情緒磁貼圖板，讓兒童能辨識、表達情緒，提升社交能力及建立健康心理。

6.家長與兒童在家中一同參與遊戲，可增進親子關係，加強彼此互動溝通。

家長玩後感

家長史太（Jackie）與女兒天澄已率先試玩遊戲兩個月，史太指以往和女兒玩的桌遊都是以靜態為主，今次是第一次接觸動態的桌遊，女兒也感到很新奇。遊戲包含不同的球類活動，配合任務的形式，增加挑戰性，大大增加了小朋友的運動動機。附設的覺醒狀態磁貼圖板更有助女兒留意自己玩遊戲時的狀態和感受，提高了她的參與度。史太又大讚遊戲用具的設計貼心，例如球類大小適中，而且選料好，拍球時也不會發出聲音，非常適合在家進行，更是很好的親子互動時間。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】