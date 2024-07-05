  • 33°C
香港時間 : 2024705日 (五) 17:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

反黑英雄丨張振朗不用威也親身從二樓躍下　70kg袁偉豪孭73kg關曜儁拍戲零怨言

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

《反黑英雄》

TVB劇《反黑英雄》在昨晚（7月4日）播出的第9集，焦點場口絕對是阿賢（張振朗飾）勇救陳樂怡（曾文心飾），二人從二樓賓館騎樓一躍而下一幕更是觸目驚心。

劇情講述樂怡因母親「西敏寺」（顏仟汶飾）欠下巨債，被逼做雛妓母債女還；但最後樂怡過不了心理關口急Call阿賢求救，碰巧遇上警察掃黃，二人情急下從窗口跳出屋外簷篷，並飛簷走壁逃避警察追捕。

不過由於很快跑到盡頭，二人無計可施下從二樓一躍而下、先跳往車頂、再由車頂跳落地面再緊接馬上拔足全速奔跑。

《反黑英雄》

反黑英雄丨《新聞女王》「企跳」騎樓位再現

對於兩位演員一氣呵成完成連串高難度動作，網民齊聲讚好，更有眼利網民發現相關場景，正是陳若思（Amber）在熱播劇《新聞女王》中的經典由騎樓位跳落街場景，並笑言「TVB宇宙再現」。

該幕場口的亮點落在振朗身上，在《反黑》中幾乎由朝跑到黑、動作戲浪接浪的張振朗，該幕由二樓賓館騎樓直飛車頂戲不但全程親身上陣，更是在「零威也」的情況下直接一躍而下，齋睇都牙煙。觀乎劇組發布的花絮片，振朗拍攝相關場口前顯得有點緊張，但最後還是咬緊牙關跳下去，整套動作不但完整度高，姿勢還相當優美俐落。

《反黑英雄》

反黑英雄丨阿Ben拍到勁攰

昨晚《反黑英雄》另一重點劇情，是祖耀（袁偉豪）弟弟阿細（關曜儁飾）中槍慘死。身為大奸角的祖耀雖然殺人唔眨眼兼手段兇殘，但對家人卻是相當有愛。

除對亡妻阿婷（蔣家旻飾）重情重義，對經常闖禍的阿細雖態度嚴苛、又打又鬧，但其實愛錫有加兼不離不棄，所以當阿細與警察對壘中槍一刻，祖耀甚是愕然及緊張，更馬上背著阿細前往找黑市醫生，但最終因阿細失血過多情況危殆，祖耀為免親弟受植物人之苦，忍痛親手以枕頭焗死阿細，配合黑白的回憶片段及阿Ben臨殺死親弟前為佢整頓開心笑容的小動作，煞是感人。

《反黑英雄》

談到袁偉豪（Ben）與關曜儁（Leo）互動戲份，最令人難忘的，是有至少3場戲阿Ben是全程孭著Leo拍攝，不但要孭住Leo走動兼講對白，有時還要應付動作場面。

翻查資料，出名是大隻仔的Leo，體重高達73kg，而阿Ben體重則只有70kg左右，要孭著比自己重的人拍戲絕非易事。

最新影片推介：支嚳儀專訪

TOPick柴犬追星
營商之道丨支嚳儀自爆3年級學做生意賺錢　創業曾受盡白眼遇疫情迎難而上

受訪時，Leo透露相關被孭場口足足拍了三日，並笑言阿Ben真的拍到好攰：「佢話直頭好似操完腳咁，其實佢孭住我行咗好多日，Total拍咗3日，對佢嚟講真係十分之攰！最搞笑佢話孭完我之後唔使做Gym，成對腳都軟晒！」

Leo又謂，阿Ben有即場傳授減輕大家「負擔」方法：「阿Ben教我對腳內側要用力夾實佢，佢冇咁辛苦之餘，我亦可以做到pea嗰種感覺，所以佢大髀又攰，我大髀又攰。但我喺佢面前唔敢嗌攰，因為佢仲攰過我。阿Ben真係好好，唔會話攰就即刻叫我落嚟，因為佢真係想有攰嗰種感覺，好專業。」

《反黑英雄》

反黑英雄 關曜儁 袁偉豪 張振朗 電視劇 TVB

最高瀏覽

將軍澳綁架｜財困綁匪拐帶路線曝光　3歲童強塞行李箱帶返屋企
將軍澳綁架｜財困綁匪拐帶路線曝光　3歲童強塞行李箱帶返屋企
減肥減出禍︱37歲女為減肥每日必喝1款飲料　2個月後胃潰瘍悔不當初
減肥減出禍︱37歲女為減肥每日必喝1款飲料　2個月後胃潰瘍悔不當初
升呢人母丨陳彥行老公原來半個圈中人　「行姐」被爆戀愛腦不理母親反對戀情
升呢人母丨陳彥行老公原來半個圈中人　「行姐」被爆戀愛腦不理母親反對戀情
急症室最長等候時間（07月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月05日 時間12:05）
DSE｜326名中六生接受錄取　人數較去年多36%
DSE｜326名中六生接受錄取　人數較去年多36%