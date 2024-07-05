反黑英雄丨張振朗不用威也親身從二樓躍下　70kg袁偉豪孭73kg關曜儁拍戲零怨言

▲ 《反黑英雄》

TVB劇《反黑英雄》在昨晚（7月4日）播出的第9集，焦點場口絕對是阿賢（張振朗飾）勇救陳樂怡（曾文心飾），二人從二樓賓館騎樓一躍而下一幕更是觸目驚心。

劇情講述樂怡因母親「西敏寺」（顏仟汶飾）欠下巨債，被逼做雛妓母債女還；但最後樂怡過不了心理關口急Call阿賢求救，碰巧遇上警察掃黃，二人情急下從窗口跳出屋外簷篷，並飛簷走壁逃避警察追捕。

不過由於很快跑到盡頭，二人無計可施下從二樓一躍而下、先跳往車頂、再由車頂跳落地面再緊接馬上拔足全速奔跑。

▲ 《反黑英雄》

反黑英雄丨《新聞女王》「企跳」騎樓位再現

對於兩位演員一氣呵成完成連串高難度動作，網民齊聲讚好，更有眼利網民發現相關場景，正是陳若思（Amber）在熱播劇《新聞女王》中的經典由騎樓位跳落街場景，並笑言「TVB宇宙再現」。

該幕場口的亮點落在振朗身上，在《反黑》中幾乎由朝跑到黑、動作戲浪接浪的張振朗，該幕由二樓賓館騎樓直飛車頂戲不但全程親身上陣，更是在「零威也」的情況下直接一躍而下，齋睇都牙煙。觀乎劇組發布的花絮片，振朗拍攝相關場口前顯得有點緊張，但最後還是咬緊牙關跳下去，整套動作不但完整度高，姿勢還相當優美俐落。

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反黑英雄丨阿Ben拍到勁攰

昨晚《反黑英雄》另一重點劇情，是祖耀（袁偉豪）弟弟阿細（關曜儁飾）中槍慘死。身為大奸角的祖耀雖然殺人唔眨眼兼手段兇殘，但對家人卻是相當有愛。

除對亡妻阿婷（蔣家旻飾）重情重義，對經常闖禍的阿細雖態度嚴苛、又打又鬧，但其實愛錫有加兼不離不棄，所以當阿細與警察對壘中槍一刻，祖耀甚是愕然及緊張，更馬上背著阿細前往找黑市醫生，但最終因阿細失血過多情況危殆，祖耀為免親弟受植物人之苦，忍痛親手以枕頭焗死阿細，配合黑白的回憶片段及阿Ben臨殺死親弟前為佢整頓開心笑容的小動作，煞是感人。

▲ 《反黑英雄》

談到袁偉豪（Ben）與關曜儁（Leo）互動戲份，最令人難忘的，是有至少3場戲阿Ben是全程孭著Leo拍攝，不但要孭住Leo走動兼講對白，有時還要應付動作場面。

翻查資料，出名是大隻仔的Leo，體重高達73kg，而阿Ben體重則只有70kg左右，要孭著比自己重的人拍戲絕非易事。

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受訪時，Leo透露相關被孭場口足足拍了三日，並笑言阿Ben真的拍到好攰：「佢話直頭好似操完腳咁，其實佢孭住我行咗好多日，Total拍咗3日，對佢嚟講真係十分之攰！最搞笑佢話孭完我之後唔使做Gym，成對腳都軟晒！」

Leo又謂，阿Ben有即場傳授減輕大家「負擔」方法：「阿Ben教我對腳內側要用力夾實佢，佢冇咁辛苦之餘，我亦可以做到pea嗰種感覺，所以佢大髀又攰，我大髀又攰。但我喺佢面前唔敢嗌攰，因為佢仲攰過我。阿Ben真係好好，唔會話攰就即刻叫我落嚟，因為佢真係想有攰嗰種感覺，好專業。」

▲ 《反黑英雄》