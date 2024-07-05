支聯會案｜鄒幸彤申更換法官被拒　法官指有信心各被告獲公平審訊

▲ 鄒幸彤涉支聯會案早前申請更換其中一名主審法官，今被駁回申請。資料圖片

已解散的支聯會、前主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤被控煽動顛覆國家政權罪，3人早前均否認控罪還押候審，主審法官之一包括高院法官黎婉姬。鄒幸彤爭議，黎曾閱讀支聯會拒交資料案的非公開資料會導致偏頗，申請法官避席案件。3名主審法官早前聽取陳詞後，今（5日）頒下書面判決，裁定不受理申請。

3名主審法官為國安法指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫。法官今頒下書面判詞指出，控方已向申請人披露的、經編輯的公眾利益豁免權（PII材料），裁判官和黎法官各自在其判詞中就被遮蔽或沒有披露部份的解說。法官續指，本案由3名專業法官組成的審判庭審理，不認為黎法官實在可能有任何表面偏頗。

法官強調，3名主審法官均對於申請人及同案其他被告人能夠獲得公平審訊存有十足信心，法官定必恪守及履行司法誓言，單憑法理與證據判斷本案，不會受任何試圖干預法庭裁斷的內部或外部壓力所影響，故此駁回申請。

鄒幸彤沒有代表律師，鄒早前陳詞指，支聯會拒交資料案中，控方以公眾利益豁免權（PII）為由遮蓋或沒有公開大量資料，包括搜查令、通知書及提交物料令背後的支持文件、警方索取的法律意見及警方調查報告。鄒強調，被遮蓋的資料屬非公開，辯方及公眾均無法得知內容，法官黎婉姫處理拒交資料案上訴時，曾閱讀前述被遮蓋的資料，或會在有意無意間受影響。

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