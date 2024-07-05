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燒炭虐兒｜父母疑欠巨債攜兩子燒炭獲救　法官裁定虐兒罪成還押候判

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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父母疑欠巨債攜兩子燒炭獲救，法官裁定虐兒罪成還押8.6判刑。（資料圖片）

母親疑為付居屋裝修費而債台高築，欠下300萬元巨債。母親疑不堪壓力，於丈夫協助下，在家中攜同2歲及6歲兒子三度於家中燒炭。年約30餘歲的父母同被控1項虐兒罪，今（5日）於區域法院被裁定罪成。法官指在室內燒炭一定存有高風險，兩被告亦得知燒炭對人體有害。兩名被告還押至8月6日判刑，其間等候心理及精神科報告，法官另替兩名幼子索取醫療報告。

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女被告CYS（33歲）及男被告WYC（38歲）同被控1項虐兒罪，案發於2021年11月4日及5日。

法官於裁決理由書指，不相信女被告曾質疑燒炭尋死是否可行，又指男被告看到女被告將炭搬入房間後，作出協助是基於他得悉對方的尋死意志。

法官指，即使開啟冷氣及小窗燒炭能降低了一氧化碳的濃度，但仍有死亡個案，而且幼童所受的影響亦較成年人嚴重。此外，專家證人表示不能排除X及Y曾經一氧化碳中毒，中毒的情況只是事隔兩天送院後才消失。

法官續指，兩名被告燒炭後曾清潔家居，顯示他們得知燒炭對人體有害，而且他們事後亦曾觀察X及Y的身體情況，教導X及Y多飲水及上洗手間，無非是希望X及Y盡快將一氧化碳排出。法官認為在室內燒炭一定存有高風險，裁定罪成。

控方於早前開案詞指，兩被告於2014年結婚，兩名兒子X和Y案發時分別2歲及6歲。兩被告於2019年購入涉案居屋單位，女被告為支付50萬元裝修費，同年向30間財務公司借貸。兩人警誡下稱，案發晚上在家中三度燒炭，其後淋熄；警員在場撿獲女被告的欠款清單，顯示她欠下29間財務公司共300萬元的債項。

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記者：梁錦麟

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