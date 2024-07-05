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老店復活｜土瓜灣哥登堡餐廳原址「復活」　原班人馬「全新面貌回歸」

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 分鐘前

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哥登堡餐廳宣布在原址以「全新面貌回歸」。

屹立土瓜灣40多年的平民扒房「哥登堡餐廳」於今年3月31日宣布結業，不少街坊都大感可惜。

不過近日就傳出消息，哥登堡餐廳宣布原址以「全新面貌回歸」，並由原老闆擔任集團顧問，集結原班人馬重開。

哥登堡餐廳日前貼出告示。

哥登堡餐廳日前貼出告示，指經過一段時間的重組與準備，哥登堡餐廳將以全新面貌回歸。

餐廳又對各位業主的理解和體諒致以衷心的感謝， 讓他們能夠在這個熟悉的位置繼續為大家服務。哥登堡餐廳將以更加飽滿的熱情和更專業的態度，提升服務質量創新菜品，滿足顧客的口味需求。

《香港經濟日報》今年6月18日報道過，當時有市場消息傳出，土瓜灣馬頭圍道440號地下，面積約1200平方呎，市傳剛以約8.5萬元租出，呎租約71元。

資料顯示，該舖前租客為有「平民扒房」之租的哥登堡餐廳，3月底結業，舖位閒置不到3個月即獲承接。

網民有話說：

原地復活，遺址重開，無奇不有

上次有告別大餐, 今次應該有歡迎大餐？

改過名叫三哥登堡又出番黎

之前呃咁多人去排隊...

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餐廳情報 結業 餐廳 土瓜灣

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