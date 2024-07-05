聲夢小天后丨炎明熹凌晨全黑畫面唱李玟歌曲　Gigi唱到情緒崩潰粉絲憂心

▲ 炎明熹翻唱CoCo歌曲《你留下的愛》。

現年19歲的炎明熹（Gigi）憑過人唱功成聲夢學員中的人氣王，更成未來樂壇潛力天后。可是，最近卻因續約問題被TV雪藏。雖然，Gigi早前出席商演活動受訪澄清沒被雪，但事實當日她出席商演，TVB竟罕有不派員到場採訪。

在今日（7月5日）是歌后李玟（CoCo）逝世一周年，曾在綜藝節目《聲生不息》與CoCo結緣的Gigi，二人亦師亦友。

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陳煒安慰炎明熹

於今日凌晨，Gigi於個人社交平台分享一段全黑畫面的影片，翻唱CoCo的歌曲《你留下的愛》，同時簡單寫道：「你留下的愛」及配上一個雙手合十的表情符號。

可是期間Gigi卻唱到情緒崩潰，不停抽泣，令粉絲十分憂心，紛紛留言安慰。，曾在劇集《青春本我》演Gigi媽媽的陳煒亦有留言，謂：「用歌聲盡情去抒情吧。」

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