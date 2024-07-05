  • 31°C
香港時間 : 2024705日 (五) 19:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聲夢小天后丨炎明熹凌晨全黑畫面唱李玟歌曲　Gigi唱到情緒崩潰粉絲憂心

娛樂

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

炎明熹翻唱CoCo歌曲《你留下的愛》。

現年19歲的炎明熹（Gigi）憑過人唱功成聲夢學員中的人氣王，更成未來樂壇潛力天后。可是，最近卻因續約問題被TV雪藏。雖然，Gigi早前出席商演活動受訪澄清沒被雪，但事實當日她出席商演，TVB竟罕有不派員到場採訪。

在今日（7月5日）是歌后李玟（CoCo）逝世一周年，曾在綜藝節目《聲生不息》與CoCo結緣的Gigi，二人亦師亦友。

聲夢歌手丨炎明熹傳遭「雪藏」頻頻分享動向　姚焯菲取代JW唱《愛．回家》主題曲？

點擊圖片放大
+6
+5

陳煒安慰炎明熹

於今日凌晨，Gigi於個人社交平台分享一段全黑畫面的影片，翻唱CoCo的歌曲《你留下的愛》，同時簡單寫道：「你留下的愛」及配上一個雙手合十的表情符號。

可是期間Gigi卻唱到情緒崩潰，不停抽泣，令粉絲十分憂心，紛紛留言安慰。，曾在劇集《青春本我》演Gigi媽媽的陳煒亦有留言，謂：「用歌聲盡情去抒情吧。」

最新影片推介：支嚳儀專訪

TOPick柴犬追星
營商之道丨支嚳儀自爆3年級學做生意賺錢　創業曾受盡白眼遇疫情迎難而上

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

聲夢歌手丨炎明熹傳遭「雪藏」頻頻分享動向　姚焯菲取代JW唱《愛．回家》主題曲？
11:27 2024/07/04
聲夢歌手丨炎明熹傳遭「雪藏」頻頻分享動向　姚焯菲取代JW唱《愛．回家》主題曲？
聲夢傳奇｜炎明熹3頁手寫信內容全曝光　Gigi未忘知遇之恩感謝TVB栽培
11:35 2024/06/26
聲夢傳奇｜炎明熹3頁手寫信內容全曝光　Gigi未忘知遇之恩感謝TVB栽培
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
10:20 2024/06/25
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長

你可能感興趣

聲夢歌手丨炎明熹傳遭「雪藏」頻頻分享動向　姚焯菲取代JW唱《愛．回家》主題曲？
11:27 2024/07/04
聲夢歌手丨炎明熹傳遭「雪藏」頻頻分享動向　姚焯菲取代JW唱《愛．回家》主題曲？
聲夢傳奇｜炎明熹3頁手寫信內容全曝光　Gigi未忘知遇之恩感謝TVB栽培
11:35 2024/06/26
聲夢傳奇｜炎明熹3頁手寫信內容全曝光　Gigi未忘知遇之恩感謝TVB栽培
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
10:20 2024/06/25
告別九展丨炎明熹傳被雪藏後首發長文　Gigi回憶九展演出點滴：見證住我一路成長
炎明熹 李玟 陳煒 娛樂人物職業 歌手 演員 網絡熱話 聲夢傳奇

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月05日 時間16:05）
升呢人母丨陳彥行疑被20年好友爆圈外老公身份　行姐：人生又上了一堂課
升呢人母丨陳彥行疑被20年好友爆圈外老公身份　行姐：人生又上了一堂課
食用安全｜內地奸商疑用「福壽螺」冒充田螺　一隻福壽螺含6000條寄生蟲可致癱瘓死亡
食用安全｜內地奸商疑用「福壽螺」冒充田螺　一隻福壽螺含6000條寄生蟲可致癱瘓死亡
IQ排名｜2024全球智商榜出爐香港排名第8　台灣入3甲最聰明國家是？
IQ排名｜2024全球智商榜出爐香港排名第8　台灣入3甲最聰明國家是？