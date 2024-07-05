潮流資訊｜Catalog Disney Stitch Collection第三彈　與URDU推出ACTION SOFTOY Series Stitch限定商品

▲ 史迪仔穿上夏威夷風格恤衫！

承接著 Catalog Disney Stitch 系列，Catalog 再度與迪士尼合作，並找來以多元化創意藝術與玩具設計而享有盛譽的香港知名玩具品牌 URDU，推出限定商品，呆萌可愛的可轉動 ACTION SOFTOY Series Stitch (Special Edition)，決意同大家迎接初夏過個愉快暑假。

限定系列帶來的 ACTION SOFTOY Series Stitch (Special Edition)，尺寸為 130mm (W) x 140mm (H) x 60mm (D)，外表以聚酯纖維製成。四肢及頭部均可轉動，可以隨意把史迪仔坐起及站立，或弄成你喜歡的姿勢。 史迪仔更穿上 Catalog Disney Stitch Collection 中以史迪仔和菠蘿花紋作為設計元素的夏威夷風格恤衫，收藏度極高。

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史迪仔這麼可愛，不如穿起同款夏威夷恤衫同史迪仔一齊打卡! 系列推出以史迪仔和菠蘿花紋作為設計元素的大人版本夏威夷風格恤衫，非常適合度假時的穿著。除了成人款式還有童裝單品，小童恤衫參考了大人恤衫的設計，打造出專為小朋友們而設的恤衫款式。同時還有與恤衫同款圖案的短褲，讓小朋友們可以享受一套完整的穿搭風格。無論是大人還是小朋友，一起與史迪仔一同擁有全新衣著，和你的家人一起享受這個充滿活力和樂趣的夏季吧！

ACTION SOFTOY Series Stitch (Special Edition) 售價為港幣 109 元正，並於 7月 5 日於Catalog 指定門市及網店正式推出，限量 1000 隻。各位 Stitch 粉絲們不能錯過！

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