  • 31°C
香港時間 : 2024705日 (五) 19:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

潮流資訊｜Catalog Disney Stitch Collection第三彈　與URDU推出ACTION SOFTOY Series Stitch限定商品

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

史迪仔穿上夏威夷風格恤衫！

承接著 Catalog Disney Stitch 系列，Catalog 再度與迪士尼合作，並找來以多元化創意藝術與玩具設計而享有盛譽的香港知名玩具品牌 URDU，推出限定商品，呆萌可愛的可轉動 ACTION SOFTOY Series Stitch (Special Edition)，決意同大家迎接初夏過個愉快暑假。

限定系列帶來的 ACTION SOFTOY Series Stitch (Special Edition)，尺寸為 130mm (W) x 140mm (H) x 60mm (D)，外表以聚酯纖維製成。四肢及頭部均可轉動，可以隨意把史迪仔坐起及站立，或弄成你喜歡的姿勢。 史迪仔更穿上 Catalog Disney Stitch Collection 中以史迪仔和菠蘿花紋作為設計元素的夏威夷風格恤衫，收藏度極高。

點擊圖片放大
+4
+3

史迪仔這麼可愛，不如穿起同款夏威夷恤衫同史迪仔一齊打卡! 系列推出以史迪仔和菠蘿花紋作為設計元素的大人版本夏威夷風格恤衫，非常適合度假時的穿著。除了成人款式還有童裝單品，小童恤衫參考了大人恤衫的設計，打造出專為小朋友們而設的恤衫款式。同時還有與恤衫同款圖案的短褲，讓小朋友們可以享受一套完整的穿搭風格。無論是大人還是小朋友，一起與史迪仔一同擁有全新衣著，和你的家人一起享受這個充滿活力和樂趣的夏季吧！

ACTION SOFTOY Series Stitch (Special Edition) 售價為港幣 109 元正，並於 7月 5 日於Catalog 指定門市及網店正式推出，限量 1000 隻。各位 Stitch 粉絲們不能錯過！

最新影片推介:

湊得輕鬆啲
追夢媽媽｜跳霹靂舞24載帶隊出戰亞運　40歲「Bgirl」港媽不停步：想成為模範

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子好去處｜玩具反斗城登陸K11 Art Mall　亞洲首間概念店攻潮流玩具
12:37 2024/07/04
親子好去處｜玩具反斗城登陸K11 Art Mall　亞洲首間概念店攻潮流玩具
潮流資訊｜Catalog Disney Stitch Collection第二彈　與調皮可愛的史迪仔慶祝6.26國際史迪仔日
10:47 2024/06/26
潮流資訊｜Catalog Disney Stitch Collection第二彈　與調皮可愛的史迪仔慶祝6.26國際史迪仔日
親子好去處｜迪士尼《玩轉腦朋友2》空降時代廣場　1:1角色造型打卡位＋期間限定商品
17:59 2024/06/26
親子好去處｜迪士尼《玩轉腦朋友2》空降時代廣場　1:1角色造型打卡位＋期間限定商品
好去處｜朗豪坊聯乘迪士尼3大主題限定店 推夏日潮流商品滿足迪士尼忠粉
17:16 2024/06/27
好去處｜朗豪坊聯乘迪士尼3大主題限定店 推夏日潮流商品滿足迪士尼忠粉

你可能感興趣

親子好去處｜玩具反斗城登陸K11 Art Mall　亞洲首間概念店攻潮流玩具
12:37 2024/07/04
親子好去處｜玩具反斗城登陸K11 Art Mall　亞洲首間概念店攻潮流玩具
潮流資訊｜Catalog Disney Stitch Collection第二彈　與調皮可愛的史迪仔慶祝6.26國際史迪仔日
10:47 2024/06/26
潮流資訊｜Catalog Disney Stitch Collection第二彈　與調皮可愛的史迪仔慶祝6.26國際史迪仔日
親子好去處｜迪士尼《玩轉腦朋友2》空降時代廣場　1:1角色造型打卡位＋期間限定商品
17:59 2024/06/26
親子好去處｜迪士尼《玩轉腦朋友2》空降時代廣場　1:1角色造型打卡位＋期間限定商品
Disney 品牌 玩具

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月05日 時間16:05）
升呢人母丨陳彥行疑被20年好友爆圈外老公身份　行姐：人生又上了一堂課
升呢人母丨陳彥行疑被20年好友爆圈外老公身份　行姐：人生又上了一堂課
食用安全｜內地奸商疑用「福壽螺」冒充田螺　一隻福壽螺含6000條寄生蟲可致癱瘓死亡
食用安全｜內地奸商疑用「福壽螺」冒充田螺　一隻福壽螺含6000條寄生蟲可致癱瘓死亡
IQ排名｜2024全球智商榜出爐香港排名第8　台灣入3甲最聰明國家是？
IQ排名｜2024全球智商榜出爐香港排名第8　台灣入3甲最聰明國家是？