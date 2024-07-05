公務員丨財委會通過公務員劃一加薪3%　葉劉倡參考新加坡派花紅

▲ 財委會通過公務員劃一加薪3%。（資料圖片）

立法會財委會今日在大部分議員舉手支持下，通過2024/25年度公務員劃一加薪3%，生效日期追溯至今年4月1日。公務員事務局局長楊何蓓茵指，去年度報考政務主任、行政主任、運輸主任等6個職系的申請人數多了38%，證明公務員薪酬仍然有吸引力。

政府在決定年度公務員薪酬調整時，會考慮6大因素，包括香港經濟狀況、薪酬趨勢淨指標、政府的財政狀況等。新民黨葉劉淑儀不滿「幾十年沿用這套方法不去改革。」指很多有志氣的人不願加入政府因為食「大鑊飯」，「做得好與否都係加咁多人工，而且高級公務員去非政府公營機構，薪酬仲高過財政司，令到你們流失資深政務官。」她建議參考新加坡的做法，當地公務員除了有底薪外，亦會視乎經濟狀況及個人表現發放花紅。

周小松冀增加公務員士氣權重



勞聯周小松表示，對加薪再次大幅度偏離趨勢調查淨指標幅度感無奈，明白政府雖然因為財赤的問題而作出相關決定，但擔心情況持續下去，會加劇公務員流失。他希望在明年加薪或經濟改善時，可以更多關心低層公務員，同時建議6大因素中，增加「職方對薪酬調整的要求」，及「公務員士氣」的權重。



楊何蓓茵稱，要小心考慮新加坡機制的例子，因當地公務員底薪比香港公務員高，而且要小心考慮市民會否接受。

議員指有市民認為公務員工作不達標



新思維狄志遠及新民黨何敬康都提到有市民認為公務員的工作表現不達標。狄志遠表示，市民有種觀感認為「現時的公務員，仲要加（薪酬）俾佢？」他認為這種情緒不能不留意，尤其特首經常提及要提速、提效、提量。



楊何蓓茵同意對公務員要有要求，亦是理所當然，所以政府在過去兩年，推出很多多措施，希望公務員表現更能貼近市民期望。她承諾會繼續做好培訓，增加公務員的工作知識及技能。

尚海龍倡以消費券代替部分加薪



選委界尚海龍指，現時北上消費熱潮持續，建議政府可將部分的加薪的幅度，以消費券形式發放，以鼓勵更多人留港消費。楊何蓓茵稱根據僱傭合約，應該不能以消費券形式放發薪酬，只可以現金方式發放。

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