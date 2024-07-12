及早戒煙︱年輕人潮爆食Shisha減壓以為水碗可過濾有害物質　醫生：吸食1小時相等於100-200支香煙

▲ 年輕人潮爆食Shisha減壓，以為水碗可過濾有害物質超錯！醫生：吸食1小時相等於100-200支香煙。

【水煙／shisha／酒吧／吸煙／煙草／尼古丁／致癌物／上癮／肺癌／癌症／戒煙】近年來，不少年輕人視吸食水煙為消遣活動，而且部分酒吧亦有供應，間接鼓勵消費者吸食水煙，有巿民甚至會認為吸食水煙比一般香煙健康。港怡醫院肺癌治療中心聯席總監、呼吸系統科名譽顧問醫生溫志堅接受TOPick訪問，拆解水煙背後的真相。

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什麽是水煙？

溫醫生解釋，水煙英文為waterpipe，亦稱hookah及shisha。主要組成部分包括煙柄、煙管、煙碗及水碗，與傳統香煙只有煙草和濾嘴、細支的特點比較，不少人可能認為水煙的外觀更吸睛。水煙的操作過程，是將煙草加熱點燃之後，煙霧通過水碗就如傳統香煙的濾嘴，仿似「過濾」煙草煙霧中的有害物質，再經由特別裝飾的煙管，讓人抽吸煙草煙霧進入肺部。

水煙無害？

不少年輕人認為，水煙的煙霧通過水碗，可以隔除雜質，過濾有害物質。但實際上，溫醫生解釋這是「沒可能」，更不能隔走最有害的物質：

煙草點燃之後，有害物質依然會進入肺部，當中包括燃燒後的一氧化碳、致癌物質、重金屬，都依然會被吸入肺部。

溫醫生又指，透過吸食水煙所吸入的煙量比一般香煙更多、傷害更大。有研究顯示，假如吸食水煙一小時，就等於吸食了100至200支的點燃香煙。可想而知，過程中進入肺部的致癌物質、一氧化碳、重金屬等等對身體有害的物質，含量比傳統香煙更加多。水煙亦含有成癮性極強的尼古丁，因此有機會造成水煙上癮。

水煙的尼古丁含量比傳統香煙更加多，所以會上癮的機會就更高。

另外，水煙還有一個特色，就是會加入一些「味道」（即調味劑），主要為水果和香料氣味，非一般香煙的嗆味，從而吸引市民吸食。但這些調味劑通常都含有重金屬、化學品。

現時部分歐美國家已經禁止在水煙加入這些調味劑。

吸食水煙人士致癌率比一般吸煙人士更高

溫醫生提醒，水煙使用者亦會患上吸煙所導致的疾病，包括口腔癌、肺癌、胃癌、食道癌症、心臟疾病、心血管疾病、慢性阻塞性肺病等，並可能會降低肺功能和生育能力等。

至於患肺癌的機會，溫醫生表示，吸煙人士患肺癌機率比一般人高25倍；而吸食水煙會比一般香煙情況更差，所以致癌機率比25倍更高。因此，溫醫生呼籲青少年應遠離煙草；並應使用其他更有效又健康的減壓方法：

所有煙草都一樣，無論是電子加熱煙、水煙或傳統的點燃香煙，其實那些有害物質都是會直接吸入肺部的。所以建議尤其是青少年，儘量遠離這些煙草。日常可以多做運動，對心肺功能都會有好處。

而衞生署控煙酒辦公室與警方亦於上月28日晚上採取大型聯合行動，加強打擊在禁煙區非法吸食水煙活動。衞生署發言人強調水煙禍害，指其所用的助燃物（如煤炭）在燃燒時會產生高濃度一氧化碳。由於吸食水煙時，使用者會吸得更深及時間更長，所攝入的有毒化合物分量一般比吸食香煙時多。同時，共用水煙器具會增加水煙使用者感染結核病等傳染病的風險。發言人忠告市民，不要吸食水煙或使用其他吸煙產品，並呼籲吸煙人士為個人及他人健康着想，儘快戒煙。

▲ 港怡醫院肺癌治療中心聯席總監、呼吸系統科名譽顧問醫生溫志堅。

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