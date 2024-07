福祿壽訓練學院丨陳懿德主持節目獲封「麥美恩接班人」 德德：希望氹人開心嘅勇氣被看見

▲ 陳懿德做主持獲讚!

TVB早前播出的真人騷節目《福祿壽訓練學院終極對決》,當中陳懿德(德德)擔任「扮公室助理」,首次做live show的陳懿德表現尚算淡定,除了得到「福祿壽」及曾志偉的肯定外,亦得到不少網民的讚賞。

陳懿德:學會勇敢地打破框框

日前陳懿德於IG上載跟《福祿壽》工作人員的合照以及手寫的講稿,她撰長文感謝多謝福祿壽整個團隊,包括祥師兄、王祖藍以及李思捷,另外一眾幕後人員對其信任。德德寫道:

4個月前 節目剛剛開始 我仲有點驚青要點做

4個月後嘅今日 我好有信心去面對每一個新挑戰

多謝福祿壽讓我學會勇敢地打破框框

獲封「麥美恩接班人」

陳懿德呢位「扮公室助理」於節目裡有很多造型,她直言喜愛每一集的造型,她說:「已經扮到自己都好期待自己會再扮咩,製作組成日問我會唔會太衰 第時會唔會怨佢哋,但每次我都會話:『咩造型都OK !你哋OK我就OK』」

德德坦言對工作人員充滿信心:「因為佢哋真係好用心去諗每次嘅效果,我好相信佢哋會安排最好嘅俾我,無論係造型,定點出街定叫我講咩,我真係好感恩自己可以參與係福祿壽呢個團隊。」

網民大讚德德的表現,她獲封「麥美恩接班人」,德德坦言受寵若驚,其實她未太滿意自己的表現:「所以請期待我下一次嘅live,我一定一定會做得更好。」

帖文中,德德感謝梳化服的所有同事,她寫道:「雖然大家每次有得油黑我塊面就好開心好興奮,但我知道你哋都好錫我,雖然表面開心,但內裏痛心,同埋多謝你哋每次為我嘅造型咁俾心機。」

另外,德德多謝拍檔郭珮文:「一直喺我身邊 同我迎接每一個新挑戰 I love you and I’m so proud of you」,她多謝排舞師花盡心機幫她排舞:「讓我倒吊不下50次,等我可以感覺直腳翻過去嘅感覺」

成為「飛躍進步女藝員」大熱?

陳懿德表示會繼續努力,希望很快再於live show跟大家見面,最後她以一位觀眾留言作結:

可能有時你會覺得我哋嘅表現好搞笑

或者完全唔知做緊咩

但其實每一個表演 都係經過好多準備

為嘅就係希望帶歡樂比觀眾

希望每一個你都享受睇我哋嘅節目

希望呢份想氹人笑 氹人開心嘅勇氣會被看見

不少網民也留言鼓勵德德,當中黃建東留言道:「今年台慶主持兼飛躍進步女藝員大熱」,德德即謙稱:「仲有一段距離啦,要繼續努力,一齊加油啦東東。」

