福祿壽訓練學院丨陳懿德主持節目獲封「麥美恩接班人」 德德：希望氹人開心嘅勇氣被看見

▲ 陳懿德做主持獲讚！

TVB早前播出的真人騷節目《福祿壽訓練學院終極對決》，當中陳懿德（德德）擔任「扮公室助理」，首次做live show的陳懿德表現尚算淡定，除了得到「福祿壽」及曾志偉的肯定外，亦得到不少網民的讚賞。

陳懿德：學會勇敢地打破框框

日前陳懿德於IG上載跟《福祿壽》工作人員的合照以及手寫的講稿，她撰長文感謝多謝福祿壽整個團隊，包括祥師兄、王祖藍以及李思捷，另外一眾幕後人員對其信任。德德寫道：

4個月前 節目剛剛開始 我仲有點驚青要點做

4個月後嘅今日 我好有信心去面對每一個新挑戰

多謝福祿壽讓我學會勇敢地打破框框

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獲封「麥美恩接班人」

陳懿德呢位「扮公室助理」於節目裡有很多造型，她直言喜愛每一集的造型，她說：「已經扮到自己都好期待自己會再扮咩，製作組成日問我會唔會太衰 第時會唔會怨佢哋，但每次我都會話：『咩造型都OK ！你哋OK我就OK』」

德德坦言對工作人員充滿信心：「因為佢哋真係好用心去諗每次嘅效果，我好相信佢哋會安排最好嘅俾我，無論係造型，定點出街定叫我講咩，我真係好感恩自己可以參與係福祿壽呢個團隊。」

網民大讚德德的表現，她獲封「麥美恩接班人」，德德坦言受寵若驚，其實她未太滿意自己的表現：「所以請期待我下一次嘅live，我一定一定會做得更好。」

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帖文中，德德感謝梳化服的所有同事，她寫道：「雖然大家每次有得油黑我塊面就好開心好興奮，但我知道你哋都好錫我，雖然表面開心，但內裏痛心，同埋多謝你哋每次為我嘅造型咁俾心機。」

另外，德德多謝拍檔郭珮文：「一直喺我身邊 同我迎接每一個新挑戰 I love you and I’m so proud of you」，她多謝排舞師花盡心機幫她排舞：「讓我倒吊不下50次，等我可以感覺直腳翻過去嘅感覺」

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成為「飛躍進步女藝員」大熱？

陳懿德表示會繼續努力，希望很快再於live show跟大家見面，最後她以一位觀眾留言作結：

可能有時你會覺得我哋嘅表現好搞笑

或者完全唔知做緊咩

但其實每一個表演 都係經過好多準備

為嘅就係希望帶歡樂比觀眾

希望每一個你都享受睇我哋嘅節目

希望呢份想氹人笑 氹人開心嘅勇氣會被看見

不少網民也留言鼓勵德德，當中黃建東留言道：「今年台慶主持兼飛躍進步女藝員大熱」，德德即謙稱：「仲有一段距離啦，要繼續努力，一齊加油啦東東。」

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