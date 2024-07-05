夫妻關係｜計數機App竟成「出軌工具」？　人妻翻查丈夫電話驚揭外遇7個月

▲ 人妻意外發現丈夫裝了兩個計數計程式，並且設有密碼，於是心生疑惑！（《幕後玩家》劇照）

【出軌/外遇/婚外情/小三/離婚/離婚證據/捉奸偵探】現時科技發達，出軌的途徑多了不少，但「成也科技，敗也科技」，尤其女性是天生的「捉奸偵探」，總會有事敗的一天！外國一名人妻意外地發現丈夫手機內有一個詭異的「計數機」程式，最終發現原來是「藏奸百寶箱」，驚見大量嘔心的偷情照片及影片，她果斷提出離婚，得到大量網友支持「做得好」，結局大快人心。

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夫妻關係｜發現計數計設「密碼」心生疑惑

綜合外媒《Unilad》報道，該名人妻把這不愉快的經歷分享到網上討論區。人妻指，有一日丈夫要求她幫忙查看銀行程式的一些內容，於是她便打開對方的手機，並注意到一個非內置、被密碼鎖定的「計數機」應用程式，第六感告訴她當中有不尋常的地方。不過，為免打草驚蛇，人妻當下不動聲色。

▲ 人妻如偵探上身，搜尋丈夫出軌證據！（《神探伽利略》劇照）

不久後，人妻再次拿到丈夫的電話，並成功用兒子的生日年份破解了「計數機」程式。她最終發現內存大量丈夫與女同事的偷情對話、對方的裸照、兩人的合照及性愛影片等。人妻雖然感到嘔心及悲痛，但強迫自己查閱所有內容，

我一定要得到所有的信息，以便為自己謀一條出路。

▲ 人妻打開「潘多拉的盒子」，發現計數計內藏大量出軌證據！

夫妻關係｜丈夫以為「嬲到震」太太寒冷幫蓋毛毯

最諷刺的是，其丈夫當時正坐在人妻附近，但對方並不知道自己已大禍臨頭，還以為「嬲到震」的妻子感到寒冷而拿出毛毯包著她。

▲ 人妻在「計數機」程式內見到大量丈夫與小三的出軌相及影片。（《幕後玩家》劇照）

當晚，人妻與孩子同房而睡，到了翌日，她立即跑到律師樓果斷辦理離婚手續，然後把相關文件放到桌上「給丈夫一個驚喜」，最後她與兒子便搬到母親家中暫住。

網友們為人妻的遭遇感到痛心，不過也忍不住恥笑其丈夫，「鬼拍後尾枕，自己俾機會老婆捉自己奸」、「身有屎都夠膽俾老婆睇電話？」、「天網恢恢，疏而不漏」；不過，也有網友好心叮囑人妻，「記得轉發所有出軌照片及影片」，作為離婚的證據。

夫妻關係｜美國最佳偵探列20大出軌徵兆

被譽為美國最佳私家偵探、前聯邦特工Thomas Martin指出，出軌是有跡可尋，更列出有20大徵兆，如果另一半中了3個或以上徵兆，對方就很可能出軌。

出軌線索｜男人出軌女人直覺好準 美最佳偵探列20大徵兆︰中4個一定有罪

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夫妻關係｜調查揭10大最易出軌職業

英國線上遊戲公司「RANT Casino」曾針對3800名成年人進行一項關於職場出軌的調查。結果顯示，高達85%受訪者承認發生婚外情的起點都在職場上，且有25.5%受訪者表示曾與同事出軌，甚至發生關係。

夫妻關係｜愛妻名醫被爆搭上護士 調查揭10大最易出軌職業：醫護老師排前三

調查報告亦列出10個最易出軌的職業，教師、醫生等職業均有上榜，點擊下圖查看完整排名：

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