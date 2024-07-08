祛濕湯水｜濕重易致頭痛水腫睡眠差　中醫推介10款湯水健脾祛濕

▲ 春夏季濕氣較重容易導致頭痛、水腫、睡眠差等問題，中醫推介10款湯水健脾祛濕。

【潮濕天氣／濕重／祛濕／湯水／祛濕湯水】香港天氣潮濕，春夏季尤甚；不少港人也有濕重的問題，而濕氣重容易令人出現頭痛、水腫、多面油、無食慾、睡眠質素欠佳等問題。有見及此，TOPick整理出10款中醫師推介的湯水，有助健脾祛濕，緩解濕重帶來的問題。

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第一款：節瓜淮山眉豆湯

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第二款：節瓜紅蘿蔔清補涼素湯













第三款：老黃瓜赤小豆扁豆湯













第四款：木瓜棕櫚果米湯











第五款：木瓜薯仔蓮子花生湯

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第六款： 佛手瓜淮山赤小豆米湯﻿













第七款： 蘋果紅蘿蔔淮山薏米湯













第八款：蓮藕蘋果薏米湯













第九款：五指毛桃粉葛蓮子小米湯﻿













第十款：赤小豆扁豆茯苓紅蘿蔔湯

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