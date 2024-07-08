祛濕湯水｜濕重易致頭痛水腫睡眠差 中醫推介10款湯水健脾祛濕
保健美顏
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【潮濕天氣／濕重／祛濕／湯水／祛濕湯水】香港天氣潮濕，春夏季尤甚；不少港人也有濕重的問題，而濕氣重容易令人出現頭痛、水腫、多面油、無食慾、睡眠質素欠佳等問題。有見及此，TOPick整理出10款中醫師推介的湯水，有助健脾祛濕，緩解濕重帶來的問題。
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第一款：節瓜淮山眉豆湯
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第二款：節瓜紅蘿蔔清補涼素湯
第三款：老黃瓜赤小豆扁豆湯
第四款：木瓜棕櫚果米湯
第五款：木瓜薯仔蓮子花生湯
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第六款： 佛手瓜淮山赤小豆米湯
第七款： 蘋果紅蘿蔔淮山薏米湯
第八款：蓮藕蘋果薏米湯
第九款：五指毛桃粉葛蓮子小米湯
第十款：赤小豆扁豆茯苓紅蘿蔔湯
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