啟德體育園｜馮剛政冀體育園連接香港與全球體育產業　研推週末市場及夜市吸遊客

▲ （吳穎嵛攝）

啟德體育園將完工，料明年首季開始試運。啟德體育園業務發展經理馮剛政表示，啟德曾經是連接香港及國際的交通樞紐，期望體育園明年可成為連接香港與全球體育產業的體育中心。他又指，香港將承辦全國運動會其中8場比賽，非常榮幸體育園成為全運會的主辦場館之一，相信可吸引大灣區遊客來港支持活動。

馮剛政指，公眾進入體育園不單是參與體育活動，更重要的是創造回憶和體驗，體育園的飲食和零售供應商均是公眾到體育園的目的。他舉例指，七人橄欖球賽，很多遊客特地飛來香港觀賽，比賽結束後亦不會立即回家，體育園會研究延長商鋪營業時間，讓觀眾觀賞比賽後享受設施或用餐。他透露，會於主球場後面設用餐區，亦正組織不同的週末市場和夜市，吸引更多遊客到體育園。

馮剛政提到，政府對園區的KPI、期望和衡量標準等施加了許多限制，每年亦需向政府支付至少八位數的管理費，加上政府不期望園方向公眾或合作夥伴收取巨額費用，園方需找到一個可持續的模式，確保公園能在財務上健康地運作。

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