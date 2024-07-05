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內地交流︱網傳男教師與女學生同房過夜飲酒　校方稱與事實不符　教育局要求交報告

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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聖公會李福慶中學回應指相關網傳資訊內容與事實不符。（校網截圖）

近日網上流傳柴灣一間中學於5月舉行內地交流團期間，一名中五女同學曾到一名已婚男教師房間內飲酒兼過夜，其後校方未有將事件上報教育局，只著令涉事男教師停職留薪，亦不准該名女學生回校考試。被網上帖文映射的聖公會李福慶中學今日（5日）回應表示，涉及該校教師的相關網傳資訊「內容與事實不符」，指該校在接獲資訊後，已立即按既定程序嚴肅跟進處理。教育局稱已接獲學校通報，並已要求學校提交報告。

校方表示，昨日悉網上流傳資訊，當中涉及該校教師，惟校方指「有關內容與事實不符」；而校方早前接獲資訊後，已立即按既定程序嚴肅跟進處理，包括已安排輔導教師及社工為有需要的學生提供支援及輔導。校方強調一直重視教師專業操守，亦竭力關顧學生身心健康。

教育局發言人回應表示，有關學校已通報教育局，並已啓動危機處理小組。教育局已要求學校提交報告，並會繼續與學校保持緊密聯繫，提供適切意見及支援。

局方強調十分重視教師專業操守，一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，並防止不適當的人士成為教師。局方續指，如教師被證實違反專業操守，教育局會按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動。就嚴重個案，局方會根據《教育條例》取消其教師註冊資格，釘牌後將不得在學校任教。

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