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英皇新女團丨VIVA公開演出緊張又興奮　Carina被妹妹驚喜搞喊

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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英皇新女團VIVA

由姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（ValC）組成的女團VIVA出道一個月，日前她們終於迎來首個現場的公開演出，而且更是一連兩個的音樂節：澳門「WAVEFest水上音樂節」及香港「One Love Asia Festival Hong Kong 2024」4人均表示既緊張又興奮。

除以上兩個音樂節外，適逢7月底奧運開幕，VIVA更接了不同商場活動，密密接job希望藉此吸收更多舞台經驗，同時將會唱出第二首派台新歌作品。

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（左起）Macy、ValC、Carina、Ada

關於兩個音樂節演出，VIVA坦言嘗試很多的第一次，例如第一次去澳門做show、第一次戶外演出、第一次四面台、第一次於香港及澳門公開演唱新歌《Topic Killa》。而為了不容有失，VIVA特意提早一日去到現場綵排，亦比平常用多了一倍時間，花了兩小時作綵排，可見她們十分重視演出及對自己要求嚴謹。

對於這兩次演出，VIVA直言十分緊張，隊中最多舞台經驗的ValC也謂是「前所未有感受過嘅緊張」、「好驚做唔好，好多憂慮。」不過緊張過後，更多的是興奮，稱：「唔知點解去到on show 嘅前一分鐘我嘅擔心全部都消失咗，聽到出面觀眾嘅聲音令我變淡定，仲感到有啲興奮。」

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Ada亦有同感，「話係緊張，反而覺得係興奮同有安全感，由到達澳門開始，見到嘅每一位都對我哋照顧有加，從內到外嘅包容、體貼，感受到你哋嘅熱情。」

至於Macy認為這次對她們來說是一個挑戰，稱：「因為我哋只係出道咗一個月，兩個show都未必有咁多觀眾認識我哋，但係佢哋嘅反應令到我哋嘅信心增加，佢哋嘅歡呼聲令到我哋更加享受喺舞台當中。真係好好玩，同觀眾嘅互動超近，能夠近距離感受到觀眾嘅熱情。」

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最難忘的是Carina妹妹為她送上驚喜，搞到她落台後爆喊，說「我喺台上面唱唱吓歌見到我阿妹，勁surprise！原來佢自己買飛嚟支持我，佢之前完全冇同我講過。嗰陣時我喺台上面已經好有衝動喊出嚟，但因為表演緊，所以點都要忍住，要做好表演先，唱完歌轉身返後台，我已經忍唔住爆喊，真係好感動！」

此外，VIVA預告將再到澳門參與「第五屆TMEA騰訊音樂娛樂盛典」，同場更有BLACKPINK師妹團超強怪物新人「BABYMONSTER」、韓國天后BoA等，更希望可乘機取經。

（左起）Macy、Carina、ValC、Ada

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姜咏鑫 李晞彤 馬思惠 張鈊貽 VIVA（女子組合） 組合

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