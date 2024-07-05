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健康攻略︱長者後腰疼痛至不能站立　骨質疏鬆引發壓迫性骨折

都市病

撰文： 李晴朗

發布時間： 2 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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不少人以為年紀漸長坐姿不良，或有患上坐骨神經痛的風險，但原來骨質疏鬆才是大問題，這種病無聲無色，在更年期後骨質開始脆弱，日常打噴嚏或在外力影響下，都有機會造成壓迫性骨折。

患者會突然腰痛，站立和行走時痛楚加劇，中醫以針灸和手法鬆筋，再配以中藥補腎養血治療。

許女士2月中一次跟朋友到保健店接受免費療程後，回家後即感到後腰右邊近臀部位置疼痛，整晚不能睡好，早上去完洗手間更不能站立，要由老伴扶起，最終因為劇痛難擋，經白車送入醫院。

傷患觸及馬尾神經 恐會失禁

入院後醫生安排她照了後多張X光片，顯示腰椎呈S型，腰椎間盤突出、膝蓋有退化，檢查後指她腰椎二、三、四段都有發炎現象，醫生開了大量止痛藥給她，並為她安排做物理治療，期間只表示，幸好發炎位置沒有觸及馬尾神經，否則恐會失禁，又說這個症很難搞，要長時間接受治療。

許女士說：「當時我行路右手要用兩枝拐杖，無法企直，行一陣已經要坐低，痛到連日常生活無法治自理。」不過，醫院排期最快也要到八月中才可安排做物理治療，醫生只給她止痛藥，沒有其他治療。由於劇痛難擋，許女士唯有轉看中醫骨傷治療。

註冊中醫師唐文儀表示，經望聞問切，斷定許女士為骨質疏鬆引起的壓迫性骨折，造成強迫性姿勢，「中醫叫假性坐骨神經痛，可由受風寒濕勞損引起，肝主筋、腎主骨，要在肝腎經絡治療。治療手段包括服用中藥、針灸、手法鬆筋、敷藥，讓她舒筋散寒、補腎養血。」

臀小肌觸發點 牽涉痛由大腿至腳踝

唐文儀指，許女士受傷部位在臀小肌，常見症狀有疼痛範圍從臀部外下方開始，向大腿外側、膝蓋和小腿延伸至腳踝，患者靜坐片刻後起立困難、疼痛；不能正常地行走，亦不能舒服地躺下；任何伸展動作或改變姿勢，不但不能緩解疼痛；且疼痛為持續劇。

許女士稱起初自以為只是坐骨神經痛，沒想到醫師一問即中，「他問我有否覺得自己矮了，我想了想，的確近年要將褲腳捲起兩截才合身，年紀大了骨質疏鬆累事。」

治療期間，許女士曾一度病情反覆痛症加劇，後來才知是她在醫囑?床期間，坐?看了幾小時手機，唐文儀說：「很多病人以為閒坐不操勞就是休息，所謂臥床，就是除了上洗手間、進食，其餘時間都要躺臥床上，才是徹底休息。」

腰痛為何要臥床？

腰痛患者常有一個謎思，為何每次睇骨傷或物理治療時，醫囑都會告戒要?床休息，痛症越嚴重，?床時間越長。唐文儀醫師解釋，因為身體有壓力，坐骨椎間盤的軟組織會被壓迫而澎出，當澎出的軟組織壓迫及神經，會又再痛楚。中醫有云：動則傷筋骨，?床可以養筋骨；現代醫學就是讓炎症水腫慢慢消退。

坐骨神經痛 骨質疏鬆 痛症 腰痛

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