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ROVER出席「海洋公園夏水禮」揭幕禮　玩機動遊戲當減壓

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2024/07/05 19:11

最後更新： 1 小時前

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ROVER成員亨仔、希晉、Jason、Kim（左起）

新晉樂隊ROVER今天（7月5日）出席「海洋公園夏水禮2024」揭幕禮，4位成員卓金樂（Kim）、陳鎮亨（亨仔）、雷濠權（Jason）及王希晉負責打頭陣演唱兩首歌曲，包括全新版本的海洋公園主題曲《我心真興奮》，以及為參與今年奧運會運動員打氣的最新派台歌曲《星塵遠征軍》，4子展示熱力四射的搖滾台風，燃點熾熱的好玩氣氛之餘，亨仔更曬巨臂。

ROVER對於獲邀出席這次揭幕禮表示十分開心，而且能夠公開演唱最新版本海洋公園主題曲《我心真興奮》感到相當興奮，4子更即場相約到園內的水上樂園大玩特玩。隊長Kim表示最喜歡到海洋公園玩囉喂，大讚故事設計得像大冒險，所以每年都會入園玩上一晚。

ROVER與主禮嘉賓揭幕儀式。

玩機動遊戲high爆

亨仔則熱愛玩刺激的機動遊戲，他表示每次都例必玩過山車和跳樓機，奈何今天要工作未能如願，說：「希望大會可以邀請我們嚟齋玩咁就好喇，之前我哋都去過水上樂園拍攝節目，又係冇得玩，好想一齊認真去玩一次。」

希晉則表示：「我最鍾意玩《翻天覆地》，每次玩都玩到好high，因為離心力好勁，可以減走壓力令人放鬆啲，希望下為一齊嚟玩盡佢。」

ROVER盡情演唱。

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