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大成小學停辦︱教育局介入後首次校董會議　有校董料會上有一場熱烈討論

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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校監湯偉倫（左三）主持會議，多名教育局委任校董均有出席。（朱永倫攝）

黃大仙孔教學院大成小學停辦風波持續，自教育局上月宣布委任8人加入法團校董會後，今日（5日）傍晚6時首次舉行會議，商討學校停辦爭議。反對學校停辦的辦學團體校董劉嘉華在開會前今日表示，料今日會上會有一場「熱烈討論」，盼各方坦誠溝通，亦期望辦團能夠改變主意、撤回停辦決定。

法團校董會會議今晚在學校禮堂舉行，由身兼香港孔教學院常務副院長的校監湯偉倫主持會議。教育局委任的8名校董，至少7人有到場出席，包括教育局首席教育主任（九龍）鄭國仁、英皇書院校長鄧啟澤、資助小學校長會名譽主席張勇邦，以及救世軍卜維廉中學校長兼黃大仙區區議員洪楚英等。

同時，多名有份發起聯署、上月在校內開招反對停辦的校董均有現身，包括校長袁潘淑嫻、家長校董兼家教會主席潘妍均，以辦團校董身份加入的香港孔教學院副院長劉嘉華等。

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劉嘉華在會前見記者，表示是次首度召開校董會就學校發展方向進行商討，希望會是個「好開始」，亦希望委任校董加入校董會後可帶來更多討論，協助雙方聽到對方訴求，「未知道今日會否有任何決定或決議，但超碼大家要有溝通，（特別是）坦誠的溝通，將大家的看法攤出來講」，預料今日會帶來一場「熱烈討論」。

就停辦決定，劉嘉華形容辦團主流意見是希望停辦學校並作善後，只有部分校董與他「有接近看法」均希望保留學校，故難預料最終結果，需視乎教育局委任校董的看法、辦團會否解釋事件具體情況或提供更多資訊等，因校董會、學生、家長、校友有知情權，希望大家達成好的溝通並釋出善意，最重要是希望辦團改變主意、回復最初辦學原意，撤回停辦決定。

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記者：梁凱婷

孔教學院大成小學 黃大仙區 救世軍卜維廉中學 學校 黃大仙 小學 英皇書院 教育局

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