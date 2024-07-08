口罩小姐丨劉衍妤樂隊公路煙花將岀新歌　再組女團Cherry Shots出歌跳唱【多圖】

▲ 劉衍妤曾參加《尾二一屆口罩小姐選舉》。

曾參加《尾二一屆口罩小姐選舉》劉衍妤（當時參賽叫翠兒Twiggy）近日到淺水灣岀席加州葡萄酒月活動，喜愛喝酒的她覺得跟朋友一起喝酒很開心，「未必一定要喝啤酒，喝少許紅酒再一起傾偈都很開心，但如果太高濃度則不太喝到。」

活動設有手工藝品製作環節，衍妤直言很好玩，說「因為我平時很少做手工，有點男生性格不像一般女生，所以很少做這些小手工，今次覺得很有趣。」

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樂隊女團兩邊忙

身位樂隊公路煙花成員的衍妤預告即將推岀新歌，並為J-Rock，笑言：「今次這首歌很難唱，有少少懷疑我得罪了作曲和填詞，歌曲幾乎沒有抖氣位，歌詞快如急口令般而且很難讀，整個Chorus都沒有位抖氣。」

此外，熱愛音樂的衍妤最近與數位投緣的女生組成Busking女團Cherry Shots，除主唱的衍妤外，成員亦包括隊長點點、門面擔當Winky及「老幺」津潁（Chloe），衍妤指：「幾位女生的形象和性格都不同。我們會在香港各處做Busking，自己出歌去跳唱。」

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