數碼轉型｜數碼港5億元助餐飲零售　中小企最多資助一半或上限5萬

▲ 數碼港行政總裁鄭松岩（前排右四）、數碼港首席公眾使命官陳思源（前排右三）與計劃評審委員會及支持機構代表合照。（數碼港圖片）

數碼港獲政府撥款5億元，推行「數碼轉型支援先導計劃」，現已接受本地餐飲業及零售業中小企申請「電子支付系統及店面銷售」、「線上推廣」及「客戶管理及優惠系統」三個類別的數碼科技方案組合。每間合資格及獲批中小企最多可獲資助項目總開支的50%或5萬元，以較低者為準。

數碼港昨連同其中20間獲納入計劃的方案供應商舉行「數碼科技方案展示日」，讓餐飲業及零售業中小企即場與方案供應商交流。相關計劃針對中小企進行數碼轉型的三大難題，包括在選擇數碼科技方案及供應商時遇上困難、缺乏技術人員或相關科技知識、或資金有限。相關計劃以1：1配對模式提供資助，協助中小企應用現成的基礎數碼科技方案，善用科技減低成本及增加效率，加強競爭力。

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數碼港首席公眾使命官陳思源表示，港府撥款5億元為餐飲業及零售業中小企提供針對性的支援及誘因，目的協助他們盡快啟動數碼轉型，透過增設電子支付、數碼推廣及客戶優惠平台等，減低營運成本，同時吸納新顧客，強化競爭力。

計劃現提供來自60間方案供應商、逾280個方案組合予餐飲業及零售業中小企選擇。中小企只需要透過一站式網站（dtspp.cyberport.hk）選擇心儀方案，並遞交申請，毋須親臨數碼港辦事處，審批程序會在2個月內完成。數碼港表示，會繼續舉辦資訊講座，助中小企辨析配合業務所需的方案。

▲ 「數碼轉型支援先導計劃」現已接受本地餐飲業及零售業中小企申請

責任編輯：TOPick港聞組

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