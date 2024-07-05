  • 31°C
香港時間 : 2024705日 (五) 22:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

立法會｜44位駐港領事及名譽領事出席立法會酒會　多位議員與梅儒瑞交談

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 34 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

立法會議員與各駐港總領事及名譽領事交流酒會。（陳靜儀攝）

立法會舉行酒會，與駐港領事交流，共有44位駐港領事出席，包括美國駐港總領事梅儒瑞、日本總領事岡田健一等。梅儒瑞會後指，雖然香港與美國關係面對挑戰，但仍然與立法會議員保持溝通。

點擊圖片放大
+2

立法會主席梁君彥致辭時表示，國際形勢正處於百年未有之大變局，面對挑戰的同時，亦帶來了機遇。與各國領事聚首，除了可廣交朋友之外，亦希望大家對香港今後發展保持信心。梁君彥強調，尋求對話和合作是致勝之道，自己和所有議員都期望繼續加強與不同國家和地區的良性互動。

現場所見，梅儒瑞屬「人氣王」，不少議員主動與其交流、合照。梅儒瑞說，今次是他第二次參加立法會的交流酒會，很高興收到了邀請，認為交流酒會是一個很好的活動，很感謝立法會為與各國保持溝通做出的努力。

與財會撞時間  議員兩邊跑

酒會今日下午5時在立法會宴會廳舉行，與此同時，立法會財委會正舉行會議，審議公務員加薪方案，議員分身不暇，需在兩個地方進進出出。至酒會大合照環節，財委會主席陳振英一度打算暫停會議10分鐘，最後一位發言的民建聯陳勇主動縮短發言，強調只希望當局完善機制，財會隨即進入表決，數位議員舉着手回到座位，通過87億元的公務員加薪撥款。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

民建聯 陳振英 香港 日本 美國 梁君彥 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月05日 時間16:05）
升呢人母丨陳彥行疑被20年好友爆圈外老公身份　行姐：人生又上了一堂課
升呢人母丨陳彥行疑被20年好友爆圈外老公身份　行姐：人生又上了一堂課
食用安全｜內地奸商疑用「福壽螺」冒充田螺　一隻福壽螺含6000條寄生蟲可致癱瘓死亡
食用安全｜內地奸商疑用「福壽螺」冒充田螺　一隻福壽螺含6000條寄生蟲可致癱瘓死亡
IQ排名｜2024全球智商榜出爐香港排名第8　台灣入3甲最聰明國家是？
IQ排名｜2024全球智商榜出爐香港排名第8　台灣入3甲最聰明國家是？