立法會｜44位駐港領事及名譽領事出席立法會酒會　多位議員與梅儒瑞交談

▲ 立法會議員與各駐港總領事及名譽領事交流酒會。（陳靜儀攝）

立法會舉行酒會，與駐港領事交流，共有44位駐港領事出席，包括美國駐港總領事梅儒瑞、日本總領事岡田健一等。梅儒瑞會後指，雖然香港與美國關係面對挑戰，但仍然與立法會議員保持溝通。

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立法會主席梁君彥致辭時表示，國際形勢正處於百年未有之大變局，面對挑戰的同時，亦帶來了機遇。與各國領事聚首，除了可廣交朋友之外，亦希望大家對香港今後發展保持信心。梁君彥強調，尋求對話和合作是致勝之道，自己和所有議員都期望繼續加強與不同國家和地區的良性互動。

現場所見，梅儒瑞屬「人氣王」，不少議員主動與其交流、合照。梅儒瑞說，今次是他第二次參加立法會的交流酒會，很高興收到了邀請，認為交流酒會是一個很好的活動，很感謝立法會為與各國保持溝通做出的努力。

與財會撞時間 議員兩邊跑

酒會今日下午5時在立法會宴會廳舉行，與此同時，立法會財委會正舉行會議，審議公務員加薪方案，議員分身不暇，需在兩個地方進進出出。至酒會大合照環節，財委會主席陳振英一度打算暫停會議10分鐘，最後一位發言的民建聯陳勇主動縮短發言，強調只希望當局完善機制，財會隨即進入表決，數位議員舉着手回到座位，通過87億元的公務員加薪撥款。

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