IB放榜｜2024年IB放榜 至少3間中學誕生45分IB狀元
升學教育
撰文： 鄺嫻
發布時間： 1 小時前
最後更新： 38 分鐘前
【2024年IB放榜/IB狀元】國際文憑大學預科課程（IBDP）今日放榜，多間學校誕生45分IB狀元，包括耀中國際學校、赤柱聖士提反書院、滬江維多利亞學校，其他誕生IB狀元的學校名單及具體人數，TOPick會陸續更新。
耀中國際學校（中學）今年誕生IB女狀元鄧知行，她已經提前獲香港大學、香港中文大學醫學院有條件取錄。而滬江維多利亞學校有2名狀元，赤柱聖士提反書院則誕生1名男狀元，同樣已獲香港大學和中文大學醫學院有條件取錄。
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IB課程︱IB學制
IB課程著重培養學生國際視野、創造力、思考和分析能力，亦培養他們的自學的態度和能力，強調跨學科學術研究與實踐，從3歲開始便要學生學習世界文學和哲學。而且IB的國際認受性高，升學出路較廣。根據「國際文憑組織」（IBO）官網資料，本港目前有71間國際、私立及直資學校，獲認證開辦IB課程。
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