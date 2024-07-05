IB放榜｜2024年IB放榜　至少3間中學誕生45分IB狀元

▲ 2024年IB放榜至少有3間中學誕生45分IB狀元，其中耀中國際學校今年至少誕生1名IB狀元。

【2024年IB放榜/IB狀元】國際文憑大學預科課程（IBDP）今日放榜，多間學校誕生45分IB狀元，包括耀中國際學校、赤柱聖士提反書院、滬江維多利亞學校，其他誕生IB狀元的學校名單及具體人數，TOPick會陸續更新。

耀中國際學校（中學）今年誕生IB女狀元鄧知行，她已經提前獲香港大學、香港中文大學醫學院有條件取錄。而滬江維多利亞學校有2名狀元，赤柱聖士提反書院則誕生1名男狀元，同樣已獲香港大學和中文大學醫學院有條件取錄。

▲ 耀中國際學校IB女狀元鄧知行。（受訪者提供）

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IB課程︱IB學制

IB課程著重培養學生國際視野、創造力、思考和分析能力，亦培養他們的自學的態度和能力，強調跨學科學術研究與實踐，從3歲開始便要學生學習世界文學和哲學。而且IB的國際認受性高，升學出路較廣。根據「國際文憑組織」（IBO）官網資料，本港目前有71間國際、私立及直資學校，獲認證開辦IB課程。

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