  • 30°C
香港時間 : 2024706日 (六) 00:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

IB放榜｜2024年IB放榜　至少3間中學誕生45分IB狀元

升學教育

撰文： 鄺嫻

發布時間： 1 小時前

最後更新： 38 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

2024年IB放榜至少有3間中學誕生45分IB狀元，其中耀中國際學校今年至少誕生1名IB狀元。

【2024年IB放榜/IB狀元】國際文憑大學預科課程（IBDP）今日放榜，多間學校誕生45分IB狀元，包括耀中國際學校、赤柱聖士提反書院、滬江維多利亞學校，其他誕生IB狀元的學校名單及具體人數，TOPick會陸續更新。

耀中國際學校（中學）今年誕生IB女狀元鄧知行，她已經提前獲香港大學、香港中文大學醫學院有條件取錄。而滬江維多利亞學校有2名狀元，赤柱聖士提反書院則誕生1名男狀元，同樣已獲香港大學和中文大學醫學院有條件取錄。

耀中國際學校IB女狀元鄧知行。（受訪者提供）

延伸閱讀：IB學制懶人包＋拆解9大常見問題

點擊圖片放大
+13
+12

IB課程︱IB學制

IB課程著重培養學生國際視野、創造力、思考和分析能力，亦培養他們的自學的態度和能力，強調跨學科學術研究與實踐，從3歲開始便要學生學習世界文學和哲學。而且IB的國際認受性高，升學出路較廣。根據「國際文憑組織」（IBO）官網資料，本港目前有71間國際、私立及直資學校，獲認證開辦IB課程。

TOPick一分鐘
北上親子遊｜高鐵6小時直達湘西　芙蓉古鎮+鳳凰古城citywalk

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

IB放榜｜2024年IB放榜　耀中女狀元獲4間大學醫學有條件錄取
23:36 2024/07/05
IB放榜｜2024年IB放榜　耀中女狀元獲4間大學醫學有條件錄取

你可能感興趣

IB放榜｜2024年IB放榜　耀中女狀元獲4間大學醫學有條件錄取
23:36 2024/07/05
IB放榜｜2024年IB放榜　耀中女狀元獲4間大學醫學有條件錄取
中小學教育 聖士提反書院 國際學校 IB 香港中文大學 香港大學

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月05日 時間16:05）
升呢人母丨陳彥行疑被20年好友爆圈外老公身份　行姐：人生又上了一堂課
升呢人母丨陳彥行疑被20年好友爆圈外老公身份　行姐：人生又上了一堂課
食用安全｜內地奸商疑用「福壽螺」冒充田螺　一隻福壽螺含6000條寄生蟲可致癱瘓死亡
食用安全｜內地奸商疑用「福壽螺」冒充田螺　一隻福壽螺含6000條寄生蟲可致癱瘓死亡
IQ排名｜2024全球智商榜出爐香港排名第8　台灣入3甲最聰明國家是？
IQ排名｜2024全球智商榜出爐香港排名第8　台灣入3甲最聰明國家是？