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盛事活動｜中銀港珠澳半馬明年1月舉行　賽事升級截跑放寬至3小時

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中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松 2024/25，將在明年1月5日舉行，今日舉行啟動禮。（中銀香港提供）

由中國銀行（香港）冠名贊助、中國香港田徑總會主辦的第二屆中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松 2024/25 (中銀港珠澳半馬)， 將於明年1月5日（星期日）舉行。主辦單位表示，為鼓勵更多跑步愛好者一同參與，賽事截跑時間將由去年2小時30分鐘，放寬至3小時；更進一步優化起步點安排，將跑手由接駁巴士站到起點的距離縮短一半至500米，並增加補給品的種類，讓跑手們可更輕鬆完成賽事，沿途享受港珠澳大橋景色。

本屆賽事將升格為世界田徑聯會金級道路賽事，大會估計將吸引世界各地頂尖選手雲集香港參賽。賽事將設有8,000名額，分挑戰組及公開組進行，歡迎本地及海外跑手報名參加。

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中國香港田徑總會主席關祺今日（5日）在賽事啟動儀式表示，繼去年首次成功在港珠澳大橋舉行賽事，希望明年舉辦「中銀港珠澳半馬」，再為本港及海外跑手提供獨一無二的比賽體驗，與各地精英同場較技，為香港注入更多活力。

中國銀行（香港）副總裁陳文表示，今次再度聯同集團旗下的中銀人壽，支持「中銀港珠澳半馬」這項本地大型體育活動，希望為社會發放更多正能量，並進一步鞏固香港作為國際體壇盛事之都的地位。「港珠澳大橋不但為市民提供更便利的出行體驗，更有助推動經濟及可持續發展。今屆賽事更加入慈善元素，支持保良局青年服務的發展，提升青少年環保及低 碳意識，共同創造更美好的生活。」

責任編輯：TOPick港聞組

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