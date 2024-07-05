海洋公園｜與港府商討檢疫運輸迎大熊貓　提升館內設施加沉浸體驗

▲ 特首李家超伉儷及相關官員將在周日往四川商討大熋來港安排。 （王韻青攝）

行政長官李家超伉儷及文體旅局局長楊潤雄等人，周日（7日）將前往四川逗留3日，商討中央再對香港贈送一對大熊貓赴港的安排，李家超並會與四川省領導會面。楊潤雄接受傳媒訪問指出，預計大熊貓將在3個月後左右來港，已有同事到四川展開初步工作。海洋公園表示，正與政府部門安排前期檢疫及運輸事宜，暫時未知一對熊貓的抵達日期，有詳情會盡快公布。

政府表示，出訪四川隨行還有漁護署署長黎堅明及香港海洋公園代表，他們將到訪中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，並參觀四川當地設施。楊潤雄透露，當局有計劃舉辦大熊貓徵名活動，但要等安排落實後再考慮。

龐建貽︰與政府部門 正緊密聯繫

海洋公園主席龐建貽表示，園方正與政府部門緊密聯繫，安排大熊貓在內地檢疫、運輸等前期工作，希望盡快安排牠們來港與市民見面；園方將改善大熊貓館等設施，加入數碼化及沉浸式元素，讓市民有新體驗。

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他又說，相信新大熊貓來港，對本港旅遊業有龐大益處，他舉例自從1999年大熊貓安安、佳佳抵港後，共吸引逾5,500萬人次入園觀賞和學習保育知識，預計一對新大熊貓將可為園區帶來新客源，而入園門票的收費模式及金額，暫時不會改變。

來自美國的遊客Victoria昨表示，從未見過大熊貓，覺得牠們很可愛，未來會為大熊貓再訪港和海洋公園。武漢遊客楊小姐則指，曾在四川成都看過大熊貓，只看牠們吃竹葉都開心，歡迎再有一對大熊貓來港，料可以促進中港交流。

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旅業倡打造網紅國寶 網上分享日常

來自美國的遊客Victoria昨表示，從未見過大熊貓，覺得牠們很可愛，身形胖嘟嘟，未來會為大熊貓再訪香港和海洋公園。武漢遊客楊小姐則指，曾在四川成都看過大熊貓，認為牠們身手笨拙，只看牠們吃竹葉都開心，歡迎再有一對大熊貓來港，料可以促進中港兩地交流。

旅遊界立法會議員姚柏良認為，新安排對香港旅遊業及整體社會都是喜訊，建議海洋公園參考內地、韓國，將大熊貓的日常生活，分享至社交平台，增強同市民及遊客的互動性；並為牠們設計紀念日及周邊產品，吸引更多人入場及消費。他又建議，香港仿效成都打造以海洋公園、博物館、濕地公園、地質公園為本的「自然科普都市遊」，推出大熊貓研學之旅，讓大熊貓助力海洋公園發揮保育、教育功能。

今年海洋公園夏水禮由即日（6日）起至8月25日舉行，推出90項活動，邀請世界級表演隊上場獻技，包括雜技、單輪車、火焰雜技，更有音樂表演等。

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