  • 30°C
香港時間 : 2024706日 (六) 00:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海洋公園｜與港府商討檢疫運輸迎大熊貓　提升館內設施加沉浸體驗

社會

發布時間： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

特首李家超伉儷及相關官員將在周日往四川商討大熋來港安排。 （王韻青攝）

行政長官李家超伉儷及文體旅局局長楊潤雄等人，周日（7日）將前往四川逗留3日，商討中央再對香港贈送一對大熊貓赴港的安排，李家超並會與四川省領導會面。楊潤雄接受傳媒訪問指出，預計大熊貓將在3個月後左右來港，已有同事到四川展開初步工作。海洋公園表示，正與政府部門安排前期檢疫及運輸事宜，暫時未知一對熊貓的抵達日期，有詳情會盡快公布。

政府表示，出訪四川隨行還有漁護署署長黎堅明及香港海洋公園代表，他們將到訪中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，並參觀四川當地設施。楊潤雄透露，當局有計劃舉辦大熊貓徵名活動，但要等安排落實後再考慮。

龐建貽︰與政府部門　正緊密聯繫

海洋公園主席龐建貽表示，園方正與政府部門緊密聯繫，安排大熊貓在內地檢疫、運輸等前期工作，希望盡快安排牠們來港與市民見面；園方將改善大熊貓館等設施，加入數碼化及沉浸式元素，讓市民有新體驗。

點擊圖片放大
+2

他又說，相信新大熊貓來港，對本港旅遊業有龐大益處，他舉例自從1999年大熊貓安安、佳佳抵港後，共吸引逾5,500萬人次入園觀賞和學習保育知識，預計一對新大熊貓將可為園區帶來新客源，而入園門票的收費模式及金額，暫時不會改變。

來自美國的遊客Victoria昨表示，從未見過大熊貓，覺得牠們很可愛，未來會為大熊貓再訪港和海洋公園。武漢遊客楊小姐則指，曾在四川成都看過大熊貓，只看牠們吃竹葉都開心，歡迎再有一對大熊貓來港，料可以促進中港交流。

點擊圖片放大

旅業倡打造網紅國寶　網上分享日常

來自美國的遊客Victoria昨表示，從未見過大熊貓，覺得牠們很可愛，身形胖嘟嘟，未來會為大熊貓再訪香港和海洋公園。武漢遊客楊小姐則指，曾在四川成都看過大熊貓，認為牠們身手笨拙，只看牠們吃竹葉都開心，歡迎再有一對大熊貓來港，料可以促進中港兩地交流。

旅遊界立法會議員姚柏良認為，新安排對香港旅遊業及整體社會都是喜訊，建議海洋公園參考內地、韓國，將大熊貓的日常生活，分享至社交平台，增強同市民及遊客的互動性；並為牠們設計紀念日及周邊產品，吸引更多人入場及消費。他又建議，香港仿效成都打造以海洋公園、博物館、濕地公園、地質公園為本的「自然科普都市遊」，推出大熊貓研學之旅，讓大熊貓助力海洋公園發揮保育、教育功能。

今年海洋公園夏水禮由即日（6日）起至8月25日舉行，推出90項活動，邀請世界級表演隊上場獻技，包括雜技、單輪車、火焰雜技，更有音樂表演等。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

姚柏良 大熊貓 漁護署 海洋公園 成都 楊潤雄 四川省 李家超 中國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月05日 時間16:05）
升呢人母丨陳彥行疑被20年好友爆圈外老公身份　行姐：人生又上了一堂課
升呢人母丨陳彥行疑被20年好友爆圈外老公身份　行姐：人生又上了一堂課
食用安全｜內地奸商疑用「福壽螺」冒充田螺　一隻福壽螺含6000條寄生蟲可致癱瘓死亡
食用安全｜內地奸商疑用「福壽螺」冒充田螺　一隻福壽螺含6000條寄生蟲可致癱瘓死亡
IQ排名｜2024全球智商榜出爐香港排名第8　台灣入3甲最聰明國家是？
IQ排名｜2024全球智商榜出爐香港排名第8　台灣入3甲最聰明國家是？