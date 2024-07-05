IB放榜｜2024年IB放榜　耀中女狀元獲4間大學醫學有條件錄取

▲ 耀中國際學校IB女狀元鄧知行。（受訪者提供）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日放榜，多間學校誕生45分IB狀元。其中耀中國際學校（中學）今年誕生IB女狀元鄧知行，她已經提前獲4間大學醫學院有條件取錄，她希望留港升學，可以達成懸壺濟世的夢想，服務香港社群。

IB放榜｜2024年IB放榜 至少3間中學誕生45分IB狀元

耀中國際學校（中學）IB女狀元鄧知行，從幼稚園三歲班起就讀耀中國際學校，至今15年。她修讀的科目包括Math AA SL、Chi B HL、Eng A SL、Chem HL、Bio HL以及Economics SL。

IB學制拆解

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鄧知行的IB Prediction(內部評估)都是45分，但因為IBDP是要求非常嚴格的課程，而且需要多樣化的考核，例如4000字延伸論文，每一學科都有校本評核作業，又有CAS (創意、活動及服務)，加上考試，要取得45滿分極為困難。

我由昨晚開始已經很緊張，因為IB實在太多變數，但想起老師和父母的支持和鼓勵，心情稍以放鬆，當我接到學校致電告知考獲45分的時候，興奮得大叫了出來，而且與爸爸媽媽相擁而泣。

IB考試及評分標準

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鄧知行表示，非常感謝學校的培育，老師的啟發和關顧，以及父母無條件的愛護和支持。鄧知行已經獲香港大學醫學院、香港中文大學醫學院、Brunel University London 醫學院、University of Central Lancashire 醫學院有條件取錄。鄧知行接受TOPick訪問時表示，希望能夠留港升學，日後可以服務香港社群。

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