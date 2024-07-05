大成小學停辦︱校董會維持停辦決定　張勇邦：辦團有權決定停辦籲各方「向前看」

▲ 局方委任校董張勇邦（右二）稱，會上維持停辦決定。（朱永倫攝）

黃大仙孔教學院大成小學上月爆出停辦風波，經過教育局委任8人加入法團校董會後，今晚（5日）首次開會，會前有校董表明希望辦學團體撤回停辦決定，惟經歷逾4小時會議，最終維持停辦決定。局方委任獨立校董、資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，條例賦予辦團權利決定停辦，會上並無需要再就停辦決定進行表決，並否認局方委任校董是推進停辦，籲各方「向前看」。校監湯偉倫亦承認正與外國私校商討合辦日後轉型私校的計劃。

會議晚上6時在學校禮堂開始舉行，歷時逾4小時，由身兼香港孔教學院常務副院長的校監湯偉倫主持會議。教育局委任的8名校董，包括教育局首席教育主任（九龍）鄭國仁、英皇書院校長鄧啟澤、資助小學校長會名譽主席張勇邦，以及救世軍卜維廉中學校長兼黃大仙區區議員洪楚英等人均有到場。

湯偉倫及張勇邦等多名校董在會後見記者，但全程主要由張代表校董會發言。張勇邦表示，條例賦予辦學團體權利決定停辦，故辦團在今晚會上正式通知法團校董會有關決定，「無需要進行表決」，形容雙方「非常坦誠，間中有激烈爭辯」，已就停辦背景、情況各抒己見。

張勇邦形容大家都有不同觀點、角度，但都是共同為學校、學生謀福祉，校長、教師一直努力爭取繼續營辦「好盡力」，但「無奈接受現實要停辦」。

對於早前爆出辦團未有事前舉辦校董會討論停辦決定，張指會上無再就此進行討論，但亦看不到「程序不公」，不過當時未加入校董會，故不便評論，認為「凡事都要向前看」。

被問到教育局委任校董是否協助辦團推進停辦決定，張僅稱校董會與辦團之間意見「不契合」，盼加入後用自身專業及經驗幫助學校解決問題，包括讓大家充分表達意見、取得共識，並開始準備公布未來計劃、安排，讓學生有良好發展；另透露校方將安排發布會，讓師生、家長、校友清楚了解停辦安排。

被問到學校日後是否有意轉型私校，校監湯偉倫稱，「辦私校是其中一個方案」，承認有意與外國院校合作，但未有回應是否已簽約。

教育局表示，湯偉倫於會上重申辦團已決定於2025/26學年完結後停辦大成小學，清楚向各校董說明各項過渡安排和支援措施，當中包括協助學生轉校方案、學習支援及教職員安排等，辦團會在校方協助適時安排各持份者分批會面，說明過渡安排和支援措施。

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記者：梁凱婷