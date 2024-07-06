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正生書院停辦︱社署協助提早出村　基層家長斥正生會拒退近萬元按金加重經濟負擔

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 5 小時前

最後更新： 1 小時前

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有26年歷史的基督教正生書院將於明日（7日）起暫停運作。（資料圖片）

有26年歷史的基督教正生書院將於明日（7日）起暫停運作，本報接獲家長投訴指，上月經社署社工協助、獲法庭指令接走就讀中三的16歲女兒，正生會卻以學生「提前出村」為由，拒絕退回近1萬元的住宿生活費按金。該家長透露安排對家庭造成經濟壓力，批評正生會「玩文字遊戲」。社署稱會繼續為受影響學生提供協助。

陳先生表示，早年因其女兒出現逃學及離家出走等管教問題，前年送入正生，原定兩年學習期在今年底才結束；但上月接獲書院停運通知後，跟進個案的社署社工亦建議盡快安排轉校，陳生遂向法庭申請取回女兒監管權並獲批准，已於上月底接回女兒，事後獲悉不可取回8,000元住宿費按金。

陳生引述正生會行政總裁李國基解釋指，「『依家係正生書院停運，唔係正生會停運，學員只不過係無書讀，仲可以繼續喺度住』」，更宣稱可安排「課程」予留下來的學員。

正生會開出的按金收據雖列明「中途退出者不獲發還」，但陳生認為責任在於正生會突然宣布書院停運，無奈道︰

當初入正生都係想阿囡好好讀書，無書讀係無意思，入面環境又唔好，試問無書院會有家長願意放子女入去嗎？

從事建造業的陳生透露該筆按金已是他的「半個月糧」，足以維持一家四口一個月開支，原計劃待女兒年底出村時，給她重新購置生活用品，「依家要自己攞錢出嚟，唔想阿囡啱啱返出嚟買唔到嘢，要佢失望」，惟他最近手部受傷，更是「手停口停」。

本報日前已報道有1名女學生在正生會建議下考慮留在正生，本報過去一周曾兩度分別向李國基查詢日後有何資金人手照顧學員，以及如何回應家長批評拒退按金安排等，至截稿前未獲回覆。

被問到會否協助家長跟進追討有關按金，社署表示，保安局禁毒處聯同教育局和社署已向所有學生、家長及監護人提供輔導和升學選項等，署方會繼續按其福利需要提供適切協助。

連同受影響的陳同學在內，原先就讀正生的12名學生，有11人已離開正生。正生會近日突遣散自願留守到停運的教職員，據悉只餘極少量職員照顧1名未離開的成年女學生；保安局稱政府已提供方案，有待該學生及其家人決定。另對於會方宣稱日後仍可提供「課程」，教育局稱並無收到正生書院開辦新課程申請。

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記者：馮琪雅

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