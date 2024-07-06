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IB放榜︱IBO指今屆考生成績與往年相若　部分名校開記召「報喜」

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發布時間： 58 分鐘前

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國際文憑組織（IBO）稱今屆考生成績會跟往年相若。（IBO網頁圖片）

國際文憑大學預科（IBDP）課程今日（6日）放榜，本港部分IB名校宣布分別於今、明兩日召開記者會公布成績。對於今屆考試爆出「跨時區作弊」，考試主辦機構國際文憑組織（IBO）稱今屆考生成績會跟往年相若，沒有考生因今次事件而遭受負面影響。

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機構：跨時區作弊　考生料無影響

包括備受港生歡迎的IBDP課程在內，影響全球逾19萬名應屆考生的IB成績將於今日揭盅。其中兩間「IB狀元搖籃」、直資傳統名校聖保羅男女中學及拔萃男書院均預告將於今早開記召「報喜」，英基學校協會則將於明日（周日）公布轄下7間中學考生成績。

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今屆IBDP考試發生試題外洩風波，包括香港考生在內多地考生在網上申訴不公，集結證據聯合向IBO投訴，指多個科目試題在網上社交平台任人下載，合共錄得逾5萬次下載次數。IBO事後承認有「極少數學生」似乎涉及網上「跨時區作弊」，但強調「無證據顯示作弊情況普遍」。

IBO評核總監Matt Glanville近日再向學校發電郵，稱今屆成績與往年相若，成績分界（grade boundaries）並沒有因為「跨時區作弊」事件而上漲，更有信心稱沒有學生受到他人作弊行為帶來負面影響，但承認事件已造成巨大壓力。

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